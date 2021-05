In een Italiaanse grot zijn de resten gevonden van negen neanderthalers. 'Dit is een buitengewone ontdekking die de wereld zal rondgaan', zegt Italiaans minister van Cultuur Dario Francheschini.

De resten werden gevonden in de grot van Guattari in San Felice Circeo, een kustplaatsje tussen Rome en Napels. Eerder werden daar ook al twee andere neanderthalers gevonden. 'We hebben nu in totaal elf individuen, wat bevestigt dat het hier gaat om één van de belangrijkste sites ter wereld voor de geschiedenis van de neanderthalers', aldus een mededeling van het ministerie.

Acht van de neanderthalers zijn 50.000 tot 68.000 jaar oud. De oudste is zonder twijfel 90.000 of misschien zelfs 100.000 jaar oud, aldus het ministerie. Volgens Francesco Di Mario, hoofd van de opgravingswerken, bewijst de vondst dat de neanderthalers vrij talrijk aanwezig waren in de regio.

De grot van Guattari

De grot van Guattari, die door een aardverschuiving van de buitenwereld was afgesloten, werd in 1939 per toeval ontdekt. Antropoloog Albert Carlo Blanc stootte er niet veel later op een perfect bewaarde schedel van een neanderthaler en sindsdien probeerden tal van wetenschappers de historische geheimen van de plek te ontrafelen.

De huidige opgravingswerken, waarbij de vorsers doordrongen in voorheen onbekende delen van de grot, werden gestart in oktober 2019. Naast de resten van deze verwanten van de huidige mens zijn ook al duizenden botten van olifanten, wilde paarden, beren, neushoorns en andere dieren gevonden. (Belga)

