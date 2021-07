Van upcycled textielproducten tot lettergeschenken en handgedraaide keramiek: lokale makers steunen is niet enkel gunstig voor de economie, het levert je ook unieke producten en ervaringen op. Wij zetten tien bijzondere craft shops op een rijtje.



Bij House Raccoon in Mechelen kan je met een gerust hart 'winkelhieren': alle producten - originele vazen, plantpotten of DIY terrazzo kits - worden handgemaakt in hun atelier in Antwerpen. Van het ontwerp tot de aankoop van de grondstoffen en de uitvoering: het hele proces overziet House Raccoon zelf, met duurzaamheid in het achterhoofd. Dat gebeurt allemaal zo transparant mogelijk, en dat mag je zelfs vrij letterlijk nemen, want via de glazen wand van het atelier in de Montevideostraat kan je meekijken hoe de producten worden geproduceerd en ingepakt. Groepen kunnen er ook terecht voor workshops terrazzo. Per verkocht artikel of workshopdeelnemer wordt een boom geplant door sociale aanplantingsprojecten ten zuiden van de Sahara. Guldenstraat 21, Mechelen. Open woe-za van 11 tot 18u. Inschrijven voor workshops doe je via de website. R-USE Fabrik in Elsene is een non-profit naaiatelier gespecialiseerd in upcycling: het vervaardigen van allerlei artikelen uit textielafval. Zo willen oprichtsters Sophie en Mathilde een schakel vormen in de evolutie naar een circulaire economie. Naaigerief, de gespaarde stoffen en de items die ervan worden gemaakt - van tasjes tot kussenslopen en kleding - zijn bij R-USE voor een zachte prijs te koop. In het café couture kan je gebruik maken van de naaimachines terwijl je een kop koffie drinkt of geniet van een stuk taart. Er worden naai-, borduur-, of patchworkcursussen georganiseerd voor zowel beginners als gevorderden. Pleisterstraat 21, Elsene. Open woe-za van 13 tot 18u. Inschrijven voor lessen doe je door een mail te sturen naar contact@r-use.beBij Zahia in Antwerpen vind je handgemaakte juwelen, zelfontworpen kralen en alles wat je nodig hebt om thuis juwelen te maken. Als je je gading niet vindt in de bestaande collectie, kan je een juweel op maat laten maken of gewoon zelf aan de slag gaan, met hulp en advies van Zahia's medewerkers. Je kan in de winkel meekijken hoe zij zelf de juwelen vervaardigen aan de werktoog. Wie thuis zelf aan de slag wil, kan de technieken leren tijdens allerlei workshops. Sinds kort is er bijvoorbeeld een workshop voor een 'mondmaskerjuweel'. Zahia heeft naast de winkel in Antwerpen ook locaties in Gent, Leuven en Aalst. Everdijstraat 33, Antwerpen. Open ma-zo van 14 tot 18u. Letterbeeldhouwster Maud Bekaert vereeuwigt letters en woorden in duurzame materialen als steen, hout of metaal. Ze gaat daarvoor meestal ambachtelijk te werk met hamer en beitel, maar ze experimenteert evengoed met lasers en 3D-printers. In haar winkel in Brugge vind je lettergeschenken met de juiste - 'maar nooit cliché!' - woorden voor iedere gelegenheid. Maud staat bekend om haar eerder strakke stijl die wordt geïnspireerd door architectuur en hedendaagse kunst. Achteraan de winkel kan je doorlopen naar het 'letterhuis', dat volledig werd ingericht als galerij voor Maud's letterkunstwerken.Sint-Clarastraat 40, Brugge. Open op vrij 10-12u en 14-18u, op za 10-13u.Langs het water in Brugge vind je Kafé Keramiek. Een bont team van ervaren keramisten geeft er initiaties, lessenreeksen en masterclasses keramiek, terwijl er in de shop unieke stukken van zaakvoerster Mieke Ver Eecke worden verkocht. Mieke volgde enkele jaren geleden zelf een cursus pottenbakken na jaren van jobhoppen en een daaropvolgende zoektocht naar balans. Ze ontdekte na lange werkdagen achter een computerscherm haar liefde voor ambachtelijk handwerk. In 2018 kon Mieke haar keramiek- en ondernemersdroom waarmaken, met behulp van een crowdfunding campagne en de oude schrijnwerkerij van haar grootvader. Op zondag 26 september organiseert Kafé Keramiek hun jaarlijkse Ceramics Maker Market. Je kan er keramiek van makers in het atelier en regionale pottenbakkers kopen, en je profiteert er niet alleen van een hapje of drankje maar ook van korte demo's en initiaties. Inkom is gratis. Kant van het water, Baron Ruzettelaan 306, Brugge. 'Open per toeval en op afspraak'. Wie zeker wil zijn, belt best naar + 32 473 85 68 15 of mailt naar mieke@kafekeramiek.be om een afspraak vast te leggen. Oud-koffiebar-collega's Lisa en Klaartje richtten dit jaar hun eigen webshop Bar Blend op, en bereiden zich volop voor op de opening van hun fysieke winkel in Aalst. Lisa, marketeer van opleiding, en Klaartje, ervaren verkoper, bundelden hun krachten om handgemaakte producten van tien creatieve makers aan de man te brengen. 'We merkten zoveel creatievelingen op die graag dingen willen creëren, maar die veel minder zin hebben in alles errond: de verkoop, de marketing en de reclame'. Enter Lisa en Klaartje voor de benodigde samenloop van talenten. In hun koffiebar kan je vanaf het eerste weekend van september alle producten van de creatieve makers kopen, van oorbellen tot interieurobjecten en zeep. Je kan er ook terecht voor workshops, waarbij je alles wat wordt verkocht zelf kan leren maken. Kattestraat 51, Aalst. Open vanaf het eerste weekend van september. Als je door de open deur van Atelier Jopo in Ukkel wandelt, bots je op het atelier (annex winkel, annex galerij) van illustratrice Joëlle Pontseel. Joëlle maakt in haar open atelier linosnedes en persoonlijke portretten, ze beschildert er porseleinen servies en bedrukt tote bags en schorten met haar speelse ontwerpen. De kunstwerkjes zijn er ook te koop. In atelier Jopo is er bovendien steeds plek voor het werk van andere artiesten, voor tentoonstellingen en voor workshops.Vanderkinderestraat 417, Ukkel. Geen vaste openingsuren. Wie zeker wil zijn, kan bellen naar +32 476 41 73 53, of mailen naar info@atelierjopo.comBij Animaux Spéciaux in Leuven worden er vanalles verkocht - van boeken tot planten of papierwaren - maar hun meest opvallende artikelen zijn ongetwijfeld de opgezette dieren en insecten. Een kuikentje met een kroontje op het hoofd of een vioolspelende rat: taxidermie schudt hier met de nodige humor het stoffige imago van zich af. Zaakvoerder Jeroen Lemaitre - je kent hem misschien nog van de reeks 'Twintigers' op Canvas - startte zijn zaak in 2014 en verhuisde ondertussen naar een tweede locatie. Zo kan je op de oorspronkelijke locatie in de Mechelsestraat een glimp opvangen van het taxidermie-proces, terwijl je de resultaten in de winkel even verderop kan bewonderen en aankopen. Mechelsestraat 17, Leuven. Open di-za van 10 tot 18u. Bij Paarl Handbags in Gent wordt iedere handtas handgemaakt door ontwerpster Pearl De Buck. Na een studie in mode- en textielontwerp volgden jaren in de textielindustrie, tot Pearl besloot haar creativiteit en ondernemingszin los te laten op haar eigen label. De handtassen zijn stuk voor stuk pièces uniques, met een bijzondere variatie op een tijdloos model. Paarl experimenteert met kleuren en onconventionele materialen zoals rubber, hout en zelfs marmer. Naast de bestaande collectie kan je samen met Pearl je handtas verpersoonlijken aan de hand van verschillende soorten leder en kleuren.Onderbergen 74, Gent. Open woe-za van 11 tot 18u of op afspraak via info@paarl.beEen dag voor de eerste lockdown opende zero waste geschenkenwinkel Orybany de deuren in Brussel. De oprichtsters van Orybany startten al in 2013 met een atelier voor hun eigen, duurzame creaties. Ze werden echter al snel vervoegd door gelijkgestemde, milieubewuste ontwerpers en ambachtslieden die op zoek waren naar een ruimte om hun creaties aan de man te brengen. Zo ontstond Orybany: een ethische winkel met allerlei handgemaakte producten en geschenken die bijdragen tot een duurzame levensstijl. Naast de winkel en de ateliers, organiseert Orybany ook duurzame makersmarkten en workshops. Je kan daarvoor hun agenda raadplegen.Sint-Goriksplein 18, Brussel. Open di-za van 11 tot 18u30, zondag van 12 tot 17u.