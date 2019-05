Pascale Naessens dompelt je drie dagen onder in haar leefwereld

Drie dagen in een prachtig kasteel, boeiende lezingen, ontspannende workshops en Pascale Naessens als gastvrouw. Dat is in een notendop het idee achter het 'Pascale & Guests', een concept georganiseerd door onze collega's van Feeling.

© Foto R.V.

Wie nog niets gepland heeft op 14, 15 of 16 juni, kan afzakken naar het idyllische kasteeldomein Wolvenbos in Kapellen. Daar haalt Pascale Naessens alles uit de kast voor een onvergetelijk weekend. Verwacht je aan culinaire hapjes, volledig volgens de filosofie van haar boeken, maar ook aan boeiende lezingen van Rika Ponnet, Annelies Smolders en Elke Geraerts. Steek je liever zelf de handen uit de mouwen? Ook dat is geen probleem. Ga zelf aan de slag tijdens een workshop tafeldecoratie, volg een yogacursus of laat je verwennen tijdens een tea tasting. Je kan ook blootvoets gaan wandelen of shoppen bij merken als Serax, Lannoo, Decopur, Hendrick's Gin, Rituals en Pascale Wonen. Meer info en tickets via pascaleandguests.be