Aantal pubs in Engeland op dieptepunt

Het aantal pubs in Engeland en Wales heeft een historisch dieptepunt bereikt.

Dat blijkt maandag uit een analyse van vastgoedconsulent Altus Group.

In de eerste helft van dit jaar is het aantal pubs in Wales en Engeland gedaald tot iets minder dan 40.000. Dat zijn er 7.000 minder dan tien jaar geleden. Heel wat van die verdwenen pubs zijn omgebouwd tot woningen of kantoren. Alleen al tussen eind 2021 en juni dit jaar zijn ongeveer 200 pubs verdwenen.

Vooral in de West Midlands rond Birmingham gaat het aantal pubs er stevig op achteruit. Ook Londen en het oosten van Engeland worden relatief zwaar getroffen.

Altus Group zegt dat de horeca tijdens de coronapandemie geleden heeft onder de lockdowns en dat de sector vervolgens nog eens af te rekenen kreeg met toenemende inflatie en stijgende energiekosten. Volgens de British Beer and Pub Association (BBPA) is slechts 37 procent van de pubs winstgevend. ‘Het is van vitaal belang dat we de druk verlichten. Anders lopen we het risico elk jaar meer pubs te verliezen’, zegt Emma McClarkin van BBPA.