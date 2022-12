55-plussers zijn het vaakst probleemdrinkers, jongeren zijn voorzichtiger

Eén op de vijf Vlaamse mannen tussen 55 en 74 jaar drinkt meer dan tien glazen alcohol per week. De jongere groepen zijn opvallend voorzichtiger met alcohol.

Dat blijkt uit de preventiebarometer van Sciensano, in opdracht van de Vlaamse overheid, schrijft De Standaard maandag.

Tussen 55 tot 74 jaar piekt het alcoholgebruik. Bij de mannen van die leeftijdsgroep heeft zelfs één op de vijf een riskant alcoholgebruik. De 18- tot 24-jarigen drinken minder dan de 55- tot 74-jarigen. Twintigers en dertigers overschrijden het minst vaak de grens van tien glazen per week. De cijfers wijzen op een belangrijk cultuurverschil tussen de generaties, zegt Frieda Matthys, die als professor psychiatrie (VUB) gespecialiseerd is in verslaving.

Nog uit de barometer blijkt dat hoe hoger opgeleid, hoe moeilijker mensen het vinden om in sociale situaties geen alcohol te drinken. ‘Het drankgebruik in de groep van gesettelde hoogopgeleiden met een goed inkomen moet meer geproblematiseerd worden’, zegt Katleen Peleman, directeur van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Maar de animo is niet groot om een maatschappelijk debat te openen over de hoogopgeleiden die te veel drinken, zegt Peleman. ‘Veel machthebbenden – de beleidsmakers, de opiniemakers, de journalisten – behoren zelf tot die groep. Verontwaardiging over bingedrinkende jongeren heeft een veel groter maatschappelijke draagvlak.’