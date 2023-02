Zo houd je Tournée Minérale vol: neem je gewoontes onder de loep

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 2: Maak een plan

Een voorbereid mens is er twee waard, dus bereid je je best ook goed voor op je alcoholvrije maand. Maar voor je gaat plannen, maak je best eerst even tijd om uit te zoeken hoe het met je alcoholconsumptie zit. Hoe veel drink je? Wanneer drink je? Met wie drink je? Heb je bepaalde alcohol-gewoontes? Zijn er momenten dat je prima nee kunt zeggen of vlotjes maat houdt, en momenten dat dat moeilijker is?

Als je zicht hebt op welke plaats alcohol in je leven inneemt, kan je plannen hoe je Tournée Minerale gaat aanpakken, vertelt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale en coördinator van De Druglijn. ‘Bekijk je gewoontes en automatismes. Drink je meestal een glas nadat je kinderen naar bed zijn en je eindelijk in de zetel kunt gaan zitten? Bedenk dan vooraf wat je deze maand op dat moment gaat drinken. Hetzelfde geldt voor andere momenten waarbij alcohol vanzelfsprekend is. Een avond uit met vrienden, bezoek, uit eten gaan, ….’ Laat mensen weten dat je aan Tournée Minerale deelneemt, als je afspreekt of op bezoek gaat, zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Of neem eventueel je eigen drankjes mee. Check of het restaurant waar je naartoe gaat een aanbod aan alcoholvrije alternatieven heeft. Met andere woorden, ken je valkuilen en anticipeer op die situaties. Thuis niet drinken is een stuk makkelijker als je doodgewoon geen alcohol in huis hebt of die op zijn minst uit het zicht te houden Gelukkig ben je vandaag niet veroordeeld tot water of mierzoete frisdrank als je een alcoholvrije maand wilt. De markt voor lekkere drankjes zonder alcohol is ontploft, van speciale limonades over interessante thee tot kombucha’s en gemberbier. Wil je er helemaal voor gaan, dan kan je je eigen recepten maken, bedenken of mocktails mixen.

