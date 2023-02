Zo houd je Tournée Minérale vol: je bent een betere minnaar/minnares

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 17: beter horizontaal

Alcohol lijkt soms een soort glijmiddel. Met een glaasje op durven we wat meer flirten, nemen we wat meer initiatief, vinden we iedereen wat aantrekkelijker en hebben we, zo lijkt het, wat meer zin in seks. Maar ook al doet het onze remmingen een beetje wegvallen, toch is het niet echt goed voor ons seksleven, vertelt seksuoloog Wim Slabbinck op de website van Tournée Minérale. “Onder invloed van alcohol komen de prikkels minder sterk binnen. Het lijkt alsof je lijf wat doffer wordt. Dat zorgt er dus voor dat de seksuele prikkels minder intens worden. Het heeft daarom ook effect op je seksuele prestaties.

Pretbederver

Alcohol gaat niet enkel naar je lever, het kruipt overal in. In je brein, je kleine teen en je genitaliën. Het heeft ook een impact op onze hormonen en zet bijvoorbeeld testosteron om in oestrogenen. Dat kan er voor zorgen dat het moeilijker wordt om een erectie te krijgen, en je wordt ook minder makkelijk seksueel opgewonden. Dat is zowel bij mannen als vrouwen zo. Bij mannen heeft dat effect op hun erectie, bij vrouwen op het vochtig worden van hun vagina. Dat laatste betekent dat vrouwen meer risico lopen op pijn tijdens de penetratie.” Omdat alcohol met ons centrale zenuwstelsel speelt, hebben zowel mannen als vrouwen het bovendien moeilijker om een orgasme te hebben en dat orgasme kan minder intens zijn.

Grenzen

En dat onze remmingen een beetje wegvallen als we gedronken hebben, verhoogt volgens Slabbinck ook het risico op grensoverschrijdend gedrag. “We gaan sneller over de grenzen van iemand anders, en laten sneller iets toe wat we anders niet zouden doen. We moeten ons daarvan bewust zijn, omdat mensen die dronken zijn vaker in risicovolle situaties terecht komen waar seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd of ondergaan wordt.”

Misschien wordt de maand zonder alcohol wel een excellente maand tussen de lakens, dus.