Zo houd je Tournée Minérale vol: denk aan je nachtrust

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 13: slaap beter.

Bijna halverwege, en dus kan je misschien wat extra motivatie gebruiken. Geen alcohol drinken heeft heel wat voordelen, niet alleen voor je portemonnée maar ook voor je lichaam en geest. Neem bijvoorbeeld slaap. Heel wat mensen denken dat ze beter (in)slapen met een glaasje of twee op, maar alcohol verstoort je slaap eerder.

“Ik drink niet echt veel”, vertelt Kathleen (54). “In het weekend een glas of vier, meer niet. Maar op vakantie drink ik elke avond een glas of drie wijn. Het viel mij, en mijn gezin, op dat ik op reis altijd veel vroeger wakker werd dan thuis. Het duurde tot ik vorig jaar ging skiën tijdens Tournée Minerale, en ik ’s morgens moeilijk uit mijn bed geraakte om op tijd op de piste te staan, voor ik de link legde. Dus nu let ik ook op vakantie op. Wil ik goed uitslapen, dan blijf ik weg van alcohol.”

Dat is omdat alcohol vooral in het tweede deel van de nacht onze slaap verstoort, legt slaapexpert Annelies Smolders uit op de website van Tournée Minerale: “alcohol is een vreemde stof, en dus wil je lichaam zich gaan ontgiften. Je lichaam, dat ’s nachts wil slapen, moet dus wakker blijven om te ontgiften. Het eerste deel van de nacht lijkt misschien goed te gaan, maar in het tweede deel van de nacht zal je veel meer wakker worden.” Alcohol tast je diepe en je droom-slaap aan, en die heb je eigenlijk wel nodig. Normaal droom je zo’n 5 keer per nacht, en heb je 20% diepe slaap, vertelt Smolders. Maar met een paar glazen achter de kiezen, slaap je onrustiger en minder diep. Je wordt daarom ‘s morgens minder fris, minder gerecupereerd en minder mentaal weerbaar wakker.

“Een maand niet drinken is voor mij ook een maand beter slapen,” vertelt Toon (37). “Ik merkte dat de eerste keer dat ik meedeed, en omdat het verschil zo groot was, hou ik ook de rest van het jaar in het oog wat ik ’s avond drink. Ik drink aan het begin van een dinertje of avond uit, maar niet meer na tien uur. En als ik een zware werkdag, of iets anders belangrijk heb, dan drink ik heel bewust niet de avond vooraf.”

https://www.youtube.com/watch?v=d9d-MVlIoiU