Zo houd je Tournée Minérale vol: ‘88% van de deelnemers wil het volgend jaar opniew doen.’

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 9: we zijn halverwege…

En dan gaat een mens zich al eens vragen stellen. Waarom deed ik dit ook alweer? Ga ik het volhouden? En hoe ga ik me na een alcohol-loze maand voelen? Belangrijke vragen voor je motivatie, dus zijn we even in de cijfers gedoken van een studie die de organisatoren van Tournée Minerale in 2017 lieten doen na het afsluiten van de droge maand.

De drie meest voorkomende voordelen die de toenmalige deelnemers citeerden waren: je beter in je vel voelen, beter slapen en meer energie hebben tijdens hun vrije tijd. 23.5% gaf aan dat ze gewicht verloren waren, en 35% zei dat ze geld bespaard hadden. 1 op 5 deelnemers vond dat ze op het werk productiever waren en 81,8% gaf aan dat ze tijdens de campagne bewuster omgingen met alcohol.

De deelnemers vonden het moeilijk om op sociale gelegenheden minder of niet te drinken, en om bepaalde gewoontes te veranderen, maar 80% had geen probleem om te ontspannen of om met stress om te gaan. 47% had geen gebrek aan steun van zijn omgeving en 43% vond het niet moeilijk om neen te zeggen als ze alcohol aangeboden kregen.

Er kwam niet veel kritiek van familie en vrienden en 4 op de 10 deelnemers gaf toe dat ze meer over alcohol gepraat hadden met hun omgeving. 88% zei dat ze opnieuw zouden deelnemen. De 9.1% die het niet opnieuw zou doen, had het gevoel er geen voordeel uit te halen of het niet nodig te hebben. Sommige mensen wilden gewoon liever zelf bepalen wanneer ze een tijdje alcoholvrij wilden leven.

Zo zie je maar, als je het nog even lang volhoudt als je al gedaan hebt, ben je op het einde waarschijnlijk ook een tevreden deelnemer.