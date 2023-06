Wat is je erotische vingerafdruk? 3 oefeningen om je seksleven te boosten

Je kunt niet vragen wat je wil, als je niet weet wat je wil in bed, is het motto van seksuologe Michelle Hufkens. Drie experimenten om je dat te helpen uitzoeken en jje seksleven te verbeteren.

Into me, zo heet het boek dat psychologe en seksuologe Michelle Hufkens schreef. De titel dekt precies de lading, want Hufkens stelt dat een fijner seksleven samenhangt met een zekere vorm van seksuele zelfkennis. Ze wil graag dat je haar boek gebruikt om je persoonlijke erotische vingerafdruk te vinden. “Die is een stuk gelaagder dan je op het eerste gezicht zou denken. Lekkere seks is meer dan het voor jou fijnste standje ontdekken. Het gaat ook over wat intimiteit voor jou betekent, en hoe je die meer kunt toelaten in je leven. Het gaat over het wegwerken van oordelen, schaamte en kritiek uit het verleden, maar ook om een open en eerlijke communicatie met je sekspartner(s). Het gaat bovendien om het ontwikkelen van een gezonde assertiviteit op seksueel vlak, om grenzen aanvoelen, aangeven en ga zo maar door.”

Deze drie experimenten kan je al uitproberen.

Experiment 1: vragenronde

Dit compliment vergeet ik je soms te geven:

Seksualiteit betekent voor mij vooral…

Deze drie dingen vind ik (nog altijd) aantrekkelijk aan jou:

over seks. Wat hebben jullie toen besproken? Wat maakte het zinvol? Wat deed je zelf en wat deed je partner? Welk effect had het op jullie relatie? Wanneer voelde je nog eens een moment van spanning of speelsheid? Was er het

gevoel dat niet moest en dat er veel mogelijk was? Ik ben (op het vlak van seksualiteit en intimiteit) nieuwsgierig naar…

Volgens mij kunnen we dat zo … bereiken

Experiment 2: Een trio van ‘ja’, ‘misschien’ en ‘nee’

Beantwoord de volgende vragen eerst individueel. Schrijf je antwoord op – eventueel op

blaadjes gekleurd papier. Kies een kleur voor de handelingen, activiteiten, producten of

communicatie waar je volmondig ‘ja’ tegen zegt. Kies een andere kleur voor ‘misschien’

en nog een andere voor ‘nee’. Neem je tijd en wees zo concreet als mogelijk. Verwelkom

al wat naar boven komt zonder oordeel. Met de gemeenschappelijke ‘ja’s’ kunnen jullie

alvast aan de slag.



Op seksueel vlak zeg ik (vul rijkelijk én concreet aan):

Ja op…

Misschien (nu nog niet, maar misschien later) tegen…

Nee op…

Experiment 3: Een verlanglijstje

Maak allebei een lijst van wat je verlangt op het vlak van intimiteit. Wil je meer verbinding ervaren, hoe ziet dat er dan concreet uit? Dit kan breder zijn dan seksualiteit. Bespreek eventueel vooraf waarop jullie zullen focussen. Gebruik in je lijst concrete woorden. Daarna leg je de lijstjes naast elkaar. Botsen jullie op grote verschillen in verlangens? Dan is het een kwestie van compromissen sluiten of een brug bouwen. Kan dat niet, dan werkt het misschien om eerst op de een te focussen en daarna op de ander. Weet wel dat je niet hoeft in te stemmen met iets dat je niet wilt. Wanneer je uitgenodigd wordt voor iets dat aanvoelt als een ‘nee’, kun je dan teruggeven wat je misschien wel zou zien zitten?