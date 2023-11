Tom Van Dorpe maakte naam als stylist en creatief consultant voor onder meer Savage X Fenty, Max Mara, Calvin Klein en Hugo Boss. Hij wordt pas midden december veertig, maar stoomde zich vier jaar geleden al klaar voor een nieuwe levensfase door terug te keren uit New York en in België het scouting agency Noah Mgmt op te richten.

“Velen zien veertig worden als het moment om alles in vraag te stellen, maar dat deed ik eerlijk gezegd op mijn 36ste al. Ik woonde toen twaalf jaar in New York, maar vloog voortdurend van job naar job – een nomadisch leven dat naar de toekomst toe verre van ideaal was. Bovendien werkte ik op freelancebasis, terwijl ik naar een zekere mate van stabiliteit begon te verlangen. Vandaag ben ik opgelucht dat ik tijdig een aantal knopen kon doorhakken en een formule heb gevonden die op de lange termijn werkt voor mij. Ik ben mijn eigen baas, ik heb al pendelend tussen Parijs en België een zekere routine gevonden en sta veel dichter dan vroeger bij de mensen die er echt toe doen – life’s good.

Ik kan vandaag echt iets betekenen voor jonge mensen.

Als bijna-veertiger geniet ik er ook meer van dat ik echt iets kan betekenen voor jonge mensen. Dat is niet helemaal nieuw – ik ben mijn carrière ook begonnen als modellenscout – maar het verschil met vroeger in termen van ervaring, levenslessen en connecties is groot. Op een bepaald moment leek die bagage inzetten voor anderen me nuttiger dan doorgaan als stylist en creatief consultant in een snelveranderende omgeving als de mode. Hoe goed je ook bent, ooit moet iedereen plaatsmaken voor jongere en nieuwere gezichten.

Als ik twintigers en dertigers iets zou willen vertellen, is het wel dat angst voor de ‘grote vier’ niet hoeft. Zo sta ik mentaal sterker in mijn schoenen dan vroeger en durf ik vandaag op mijn buikgevoel en beslissingen te vertrouwen. Daarnaast begrijp ik meer van samenwerken en relativeer ik beter. Al ben ik ook de eerste om te zeggen dat je je hart moet volgen en werk maken van je passies en dromen. Als je spijt hebt, of jezelf moet vertellen dat je iets gemist hebt, dan wordt ouder worden een veel moeilijkere zaak.”