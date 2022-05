Vrouwelijk talent in de kijker op het Afropolitan Festival: 3 activiteiten die je niet mag missen  

De vijfde editie van het Afropolitan Festival vindt plaats van 26 tot 29 mei onder het thema “Women Power”. Vier dagen lang krijgen vrouwelijke artiesten van Afrikaanse afkomst een platform in Bozar.

Het festival belicht jaarlijks Afropolitaanse kunst (Afrikaanse kunst of van de Afrikaanse diaspora) door middel van verschillende activiteiten en creëert een veilige plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Deze editie nodigt vrouwelijke artiesten uit om de multidisciplinaire evenementen mee vorm te geven, zoals concerten, film screenings, debatten, performances, slam en allerhande workshops. Er staat veel op de planning. Om jouw keuze te vergemakkelijken kozen we drie activiteiten die je zeker niet mag missen. Ayoko Mensah, medeprogrammatrice en coördinatrice van het festival, licht de activiteiten toe.

NAW Pop-Up Fashion

De New African Wave (NAW) verwelkomt bezoekers op een fashion pop-up waarin design- en modecollectieven van het Afrika en de Afrikaanse diaspora worden samengebracht. Siré Kaba, de Brusselse ontwerpster achter het ethische kledingmerk Erratum Fashion, startte NAW samen met Valia Ndelela.

Erratum Fashion

Samen laten ze bezoekers kennismaken met de nieuwste trends en ontwerpen van uiteenlopende designers. Drie dagen lang worden unieke stukken geëtaleerd, zoals eigentijdse juwelen met Berberse en Afrofuturistische invloeden of decoratieve interieurobjecten. Op zondag 29 mei geeft het NAW in kader van “Woman Power” ook twee workshops voor kinderen, waarin ze gepersonaliseerde tassen maken.

Het wordt de derde keer dat het Afropolitan Festival samenwerkt met NAW, vertelt Mensah. ‘We merken dat dit echt het hart is van ons festival. Het trekt verschillende doelgroepen aan, zelfs een publiek dat het normaal niet gewoon is om naar Bozar te komen, maar geïnteresseerd is in mode. De mensen die gewoonlijk komen voor de tentoonstellingen, gaan hier ook even snuisteren. Al die diversiteit komt hier samen in de hal van het Bozar.’

27.05 – 29.05.2022

Women’s Strike: Healing The Museum

‘Dit wordt een participatieve en interactieve performance door de Brits-Keniaanse artieste Grace Ndiritu’, vertelt Mensah. ‘Ze nodigt het publiek uit om samen te denken over hoe we musea en culturele instellingen veiliger kunnen maken voor gemarginaliseerde gemeenschappen en minderheden. Doordat ze nauw in interactie gaan met een beperkt aantal mensen, zal het een heel intieme ervaring worden. Het behoort tot een reeks genaamd Healing The Museum, die ze uitvoert in verschillende cultuurhuizen in Europa.’

Healing the Museum

Voor dit event wil Ndiritu ook een ode brengen aan de Italiaanse feministe Silvia Federica, die in de jaren 70 mee de Women’s strike organiseerde. Tegelijk wil ze dat de vrouwen tijdens de performance kracht kunnen halen uit Frederica’s teksten. Door middel van woordkunst en meditatie wil de kunstenares ontrafelen wat een vrouwenstaking betekent voor het dekoloniale en feministische gedachtegoed van Afrikaanse en Europese vrouwen.

27.05.2022, 16:00-18:00

Meet the Writer: Fatou Diome

De bekende romanschrijfster en essayiste Fatou Diome zal ook aanwezig zijn op het festival. Naar aanleiding van haar recente boek Marianne face aux faussaires daagt ze bezoekers uit om vragen te stellen bij de zin en onzin van identiteit. Zelf biedt ze een verhelderend en humaan gedachtegoed op dit complexe thema.

Fatou Diome copyright: Astrid di Crollalanza © Astrid di Crollalanza

‘Ze behandelt een van de belangrijkste sociale en culturele kwesties voor Europeanen en Afrikanen vandaag’, gelooft Mensah. ‘Vanuit een persoonlijke reflectie op haar Senegalese en Franse identiteit, pleit ze om diversiteit te omarmen. Het was heel belangrijk voor ons om haar erbij te hebben want ze is een soort rolmodel voor ons. Ze symboliseert de waarden van ons festival, zoals inclusie. Vooral vandaag, in tijden van een groeiend polariserend debat, is het belangrijk om stemmen te laten horen zoals die van haar.’

28.05.2022, 18:30-20:00