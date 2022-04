‘Vraag naar Angela’: Mechelse horeca voert campagne tegen grensoverschrijdend gedrag

Vijftien Mechelse horecazaken die vooral ’s avonds en ’s nachts actief zijn, lanceren in samenwerking met het stadsbestuur de campagne ‘Vraag naar Angela’. Mensen die zich tijdens een avondje uit belaagd of lastiggevallen voelen, kunnen bij het personeel terecht voor hulp door naar “Angela” te vragen.

Het stadsbestuur van Mechelen wil pro-actief zijn in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en seksuele agressie in de horeca. Op dit moment is het nog geen wijdverspreid of gekend probleem in de Mechelse horeca, maar het fenomeen komt wel voor.

In samenspraak met de lokale horeca werd er daarom aangeboden om een tweedaagse opleiding te volgen die personeel leert hoe ze met mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover klanten, maar ook tegenover zichzelf, kunnen omgaan en hoe ze in verschillende situaties het beste reageren.

De bedoeling is vooral om een structuur op te bouwen waarin potentiële slachtoffers zich veilig voelen om grensoverschrijdend gedrag of seksuele agressie te melden, en te weten dat ze er niet alleen voor staan. Het geeft slachtoffers een laagdrempelige tool om te communiceren zonder de belagers hiermee te alarmeren.

“Wie in een ongemakkelijke situatie terecht komt, kan aan de barman of -vrouw naar Angela vragen, zo weet die dat er een probleemsituatie is. Het personeelslid zal de situatie dan beoordelen en reageren volgens wat in die situatie het beste is”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). “De campagne wordt ook uitgerold naar andere sectoren, zoals de evenementensector of het verenigingsleven”, vult schepen van Preventie Abdrahman Labsir (Open Vld) aan.

Groot draagvlak

“We willen een sector zeker niet stigmatiseren maar zijn samen tot een gedragen beleid en project gekomen. Het draagvlak bij de horeca is zeer groot, we zetten steeds in op sensibilisering en preventie. Bij events, zoals Maanrock eind deze zomer, worden safe spaces gecreëerd en worden PartyCheckers ingezet. Het is belangrijk dat slachtoffers weten dat ze terecht kunnen bij getrainde mensen en gesteund worden.”