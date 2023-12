Van pantryporn tot crompouce: 8 hashtags die je moet onthouden uit 2023

Perfect opgeruimde voorraadkasten, een hybride croissant en het woord ‘core’ dat achter eender welk trendy fenomeen geplakt wordt: het was een boeiend jaar op sociale media. Deze hashtags onthouden wij van 2023.

Gorpcore

Van de balletlook tot de leraarlook: in modeland zagen we dit jaar weer uiteen­lopende stijlen. Zo ook: gorpcore, oftewel wandel­kleding zoals cargobroeken, bodywarmers en fleecetruien. Wie gorpcore draagt, ziet eruit alsof hij de Mount Everest gaat beklimmen, maar gaat in werkelijkheid gewoon naar zijn favoriete koffiebar voor een takeawaycappuccino. Gorp is de afkorting voor good old raisins and peanuts, dé favoriete energiesnack onder wandelaars.



Bloomcore

Na de cottagecore-trend, die het plattelandsleven verheerlijkt, is het tijd voor een nieuwe -core. Bloemen en natuur spelen de hoofdrol op TikTok en Pinterest. De trend sijpelde al snel door naar de woonkamer: van behang met weelderige ­bloemenprints tot een subtiel vleugje pastelkleur in het interieur.

Pantry porn

Op sociale media zijn we in de ban van perfect georganiseerde, op kleur gerangschikte voorraadkasten met dank aan de Kardashians en aan opruimservice The Home Edit die van hun diensten een Netflix-show maakten. In opruimen en organiseren wordt de sleutel tot een eenvoudig en succesvol leven gezien. Al is niet iedereen die mening toegedaan: het zou de zoveelste onhaalbare standaard zijn van rijke, vaak witte vrouwen.



Crompouce

Het is een kruising tussen een croissant en een tompouce, en om de een of andere reden is het internet er volledig van in de ban (en dan vooral onze noorderburen). Dat het gekke gebakje in een mum van tijd waanzinnig populair werd, was verschillende bakkers dan ook niet ontgaan. De Utrechtse bakker die deze hybride als eerste op de markt bracht, besluit navolgers voor de rechter te slepen.



Girl Math

Een hashtag die al lachend gebruikt wordt om zogenaamd typisch vrouwelijk gedrag te benoemen. Schoenen van 300 euro gekocht? ‘Ze gaan sowieso meer dan 10 jaar mee en zijn dus in feite bijna gratis.’ Dat soort argumentatie, die weinig of niets met echte wiskunde te maken heeft, valt onder girl math.



Romeinse Rijk

Hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Die vraag schotelden vrouwelijke TikTokkers massaal voor aan hun broer, vriend of vader. ‘Wekelijks, dagelijks of zelfs soms meerdere keren per dag’, luidde het antwoord, tot grote verbazing en hilariteit van de rest van de wereld. Intussen heeft de hashtag #Romanempire meer dan een miljard weergaven op sociale media.



Beige flag

Naast de intussen vertrouwde rode en groene vlaggen, dook er dit jaar een nieuw soort vlag op: de beige vlag. Het zijn uitspraken of eigenschappen die je ietwat onaangenaam verrassen, maar die er niet meteen voor zorgen dat je het op een rennen zet. Vaak gaat het om onbenulligheden: denk aan een irrationele angst voor duiven of een aparte manier om ’s ochtends je bed op te maken.

Barbenheimer

Een samentrekking van ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’, twee lang geanticipeerde cultfilms die op dezelfde dag in de bioscopen werden gelost en qua onderwerp, toon en beeldtaal niet harder van elkaar konden verschillen en nog wekenlang de (sociale) media beheersten.