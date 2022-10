Trouwbeurs I Do I Do inspireert verloofden met Belgische merken en diensten

Klaar om in het huwelijksbootje te stappen? Op zondag 30 oktober inspireert trouwbeurs I Do I Do toekomstige trouwers in het Felix Pakhuis in Antwerpen.

De trouwbeurs I Do I Do heeft een nieuwe organisatie en een nieuwe locatie. De beurs zag het levenslicht in 2015 dankzij Eva Crauwels en Katrien Van den Bleeken en wordt sinds het begin van 2022 voortgezet door bruidsontwerpster Karolien Verstraeten en haar partner Mathieu Spaenjers. De nieuwe organisatoren bouwen verder op het gesmaakte concept: alles wat je nodig hebt voor een creatief en Belgisch getint huwelijk onder een dak verzameld.

Deze keer kan je I Do I Do vinden in het Felix Pakhuis in Antwerpen, meteen ook een populaire trouwlocatie. Bruidskleding, bloemisten, wedding planners, fotografen, cateraars, dj’s, enzoverder: de trouwbeurs brengt ze allemaal samen op zondag 30 oktober. Met workshops, foodtrucks en tutorials krijgen de bezoekers ook al een voorproefje van wat de merken en diensten aanbieden.

‘Van een inspirerende locatie, een styling op maat tot een zeer persoonlijke ceremonie waarbij de gasten actief betrokken zijn: elk moment, elk detail en elke belevenis moet kloppen. En daarbij zijn het eco friendly en Belgische karakter voor vele koppels erg belangrijk,’ vertelt Karolien Verstraeten.