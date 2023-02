Tom Helsen: ’Pas als je zelf stopt met drinken, besef je hoe alcohol onze samenleving in zijn greep heeft’

Hoe ziet een alcoholvrij leven eruit? Naar aanleiding van Tournée Minérale vragen we bekende gezichten hoe en waarom zij stopten met drinken. Deze week: muzikant Tom Helsen (46): ’Pas als je zelf stopt met drinken, besef je hoe alcohol onze samenleving in zijn greep heeft.’

“Ik ben acht maanden geleden gestopt met drinken, op 2 juni om half elf ’s avonds. Ik weet het nog exact omdat die dag een goede vriend van mij is overleden. ’s Avonds ben ik met vrienden in Café Sport in Leuven mijn verdriet gaan verdrinken. En heb ik ook mijn laatste pint gedronken. Ik speelde al lang met het idee om te stoppen en dit was het duwtje dat ik nodig had.

Andere mindset

Tijdens de lockdown heb ik zeven maanden niet gedronken om de simpele reden dat ik enkel op café drink en die gesloten waren. Toen heb ik gemerkt dat niet drinken voor mij geen enkel probleem is. Het heeft alleen niets te maken met écht stoppen, voor de rest van je leven. Je mindset is helemaal anders. Daarom vind ik Tournée Minérale zo’n bullshit. Na die maand hervallen de meest mensen toch in hun oude gewoonten.

Ik ben ook nooit een grote drinker geweest. Ik dronk gemiddeld zeven alcoholeenheden per week, verspreid over twee avonden op café. En toch kon mijn lijf er niet goed tegen. Na drie pinten voelde ik het al, terwijl mijn kameraden dan pas begonnen. Ik sliep er slecht van en de dag erna voelde ik me niet fris. Dat heeft me doen nadenken over waarom ik eigenlijk dronk. Ik heb toen beseft dat ik verslaafd was aan dat eerste half uur op café met mijn vrienden, en de roes die ik kreeg van die eerste pintjes. Dan moet je de balans opmaken: is dat half uurtje me al die ellende achteraf wel waard? Het antwoord is nee. Ik zal mijn geluksroes wel ergens anders halen.

Geen spijt

Ik ga nog wel uit, maar niet meer zo laat. Om half elf ben ik meestal weg, want dan neemt de drank het over en is de pret voor de nuchtere mens er vaak af. Toch heb ik niet het gevoel dat ik iets mis, omdat ik er zoveel voor heb in de plaats gekregen. Mijn leven is compleet veranderd, zowel fysiek als mentaal. Wat moet de impact dan niet zijn voor iemand die veel drinkt. Ik heb echt nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing. De voordelen van stoppen met drinken wegen voor mij veel zwaarder door dan de nadelen.

Pas als je stopt met drinken, besef je hoe alcohol onze samenleving in zijn greep heeft. Het begint al als je de supermarkt binnenstapt. De eerste vijftig meter zie je enkel alcohol staan. Heb je iets te vieren? Alcohol. Voel je je ongelukkig of gestresseerd? Alcohol. Het lijkt wel ons antwoord op alles. Voor alle duidelijkheid: ik wil mensen die wel drinken niet veroordelen. Als jij na een lange werkweek plezier haalt uit een pint drinken met je maten op café, dan moet je dat vooral blijven doen. Ik wil door mijn verhaal te vertellen mensen enkel aanzetten tot nadenken over hoeveel ze nu écht drinken en waarom.”