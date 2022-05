Steeds meer erkende doula’s in Vlaanderen

Momenteel volgen tachtig vrouwen een opleiding om als doula vrouwen tijdens hun zwangerschap te ondersteunen, en dat zijn er nog nooit zoveel geweest. Dat zegt De Zondag.

‘De laatste drie jaar zien we een enorme toename aan vrouwen die doula willen worden’, zegt Veerle Peeters, voorzitter van de Vlaamse Federatie van doula’s vzw in De Zondag. ‘Vandaag telt onze vereniging liefst 120 leden: veertig gecertificeerde doula’s en nog eens tachtig vrouwen in opleiding.’

Doula is Grieks voor ‘dienende vrouw’. ‘Het is iemand die zonder medische opleiding ondersteuning biedt aan een zwangere vrouw en eventueel ook haar partner, van de zwangerschap tot en met – en dus tijdens – de bevalling’, licht Peeters toe. ‘We zorgen voor het comfort van de mama, nemen haar angsten weg en geven haar vertrouwen. Uit wetenschappelijk onderzoek in de VS blijken doula’s een positief effect te hebben op de bevalling. Er doen zich minder complicaties voor en bevallingen lopen over het algemeen vlotter.’

Wie een erkend doula wil inschakelen, moet er wel iets voor over hebben. De prijzen schommelen tussen 400 en 1.400 euro per zwangerschap. ‘Elke doula werkt als zelfstandige en bepaalt haar eigen prijs. Behalve CM komen alle ziekenfondsen gedeeltelijk tussen in de kosten van een doula. De mutualiteiten erkennen dus onze meerwaarde.’