Steven Goegebeur

Steven Goegebeur (48) staat al vijftien jaar op de planken als stand-upcomedian. Sinds vijf jaar kun je hem boeken om je huwelijk in te zegenen.

“Mijn eerste ceremonie was op vraag van kennissen die gingen trouwen en een originele huwelijksinzegening wilden, als het kon met een komische noot. Van de mensen die aanwezig waren bij dat huwelijk heb ik erna nog twee andere koppels gehuwd. Zo gaat het sindsdien als een lopend vuurtje rond: ik heb nog nooit reclame gemaakt voor die inzegeningen. Dat hoeft niet, het gaat vanzelf.

Ik geef toe dat ik die eerste keer even getwijfeld heb. Hoe moet ik dat aanpakken? Kan ik dit wel? Maar ik bedacht al snel: je hebt een aantal kapstokjes: de intrede aan het begin, de geloften, de ringen en dan op het einde de kus. Daartussen spin je een verhaal dat zo mooi is dat iedereen aan het einde zegt: potverdekke, dat was schoon. En met af en toe een lach, natuurlijk. Al staat of valt een ceremonie niet met hoeveel keer er gelachen wordt. Het is geen comedyshow.

Het mooiste compliment dat ik na een huwelijk kan krijgen, is wanneer een van de gasten me vraagt vanwaar ik het bruidspaar ken. Tijdens een ceremonie lijken we drie oude vrienden die herinneringen oprakelen. Het geheim schuilt in een grondige voorbereiding. Tijdens de voorbereidende gesprekken – samen en apart – zijn bruidsparen soms erg openhartig. Ik zou daar misbruik van kunnen maken met een paar gemakkelijke grappen, maar dat doe ik uit principe niet. Ik neem koppels net een beetje tegen zichzelf in bescherming. Een huwelijk mag geen roast worden. Er móét gelachen worden om elkaars minpuntjes en om smeuïge verhalen uit het verleden, maar als de kans bestaat dat er ook maar één gast gekwetst of geschokt zou zijn door een bepaalde anekdote, gebruik ik ze niet. Ik check soms: ‘Is dit pijnlijk voor iemand mocht ik dit vermelden?’ Of: ‘Weet je moeder hiervan? Nee? En zou ze het erg vinden? Misschien toch maar niet doen dan.’ (lacht)

‘Het mooiste compliment dat ik na een huwelijk kan krijgen, is wanneer een van de gasten me vraagt vanwaar ik het bruidspaar ken’

Wie mij boekt, moet vertrouwen in mij hebben. Koppels willen soms mijn tekst op voorhand lezen, en nee, dat laat ik niet toe. Ik wil tijdens de ceremonie verbazing en ontroering krijgen. Wanneer je weet wat ik ga zeggen, verdwijnt een stukje van de magie.

Huwelijken zijn voor mij zoveel meer dan een bijverdienste naast mijn comedywerk. Ik haal er enorm veel voldoening uit en maak er een erezaak van om dat goed te doen. Je hoopt dat een bruidspaar later met een glimlach op hun gezicht aan hun ceremonie terugdenkt. Een comedyshow doe ik honderd, honderdvijftig keer en die groeit gaandeweg. Maar een huwelijksceremonie is een try-out, première en dernière ineen: dat moet er boenk op zijn.”