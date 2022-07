Spraakmakende studentenjobs: werken in de hitte van een naaktsauna

Tom Leman (25) werkte als 18-jarige in de sauna van Waer Waters, een wellness in Dilbeek. Zowel in het naakte deel als in het geklede deel hield hij toezicht. Later kreeg hij de kans om mensen te verbazen met de kunst van het opgieten. ‘Ik kreeg een neutrale blik op lijven, kwam in contact met een heerlijke kunstvorm en leerde behoedzaam omgaan met allerlei verschillende mensen.’

Hoe hij aan een job in een sauna geraakte? Puur toeval. ‘Ik begon als barmedewerker in het complex, maar vrij snel werd duidelijk dat een job in de horeca niets voor mij is. Ik vertelde aan mijn oversten dat ik de wellness, de sauna en het hele concept interessant vond. Zo is de bal aan het rollen gegaan.’

Het gebeurde dat mensen ongepaste dingen deden. Ik moest hen daarop aanspreken en de deur wijzen. Tom Leman

Mensenkennis

‘Als toezichter liep ik rond in zowel het geklede als naakte deel.’ Daar moest hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen zijn slippers aanhield of zijn handdoek meenam in de saunacabine. Vaker dan eens ging het om iets secuurdere situaties: ‘Het gebeurde dat mensen ongepaste dingen deden. Ik moest hen daarop aanspreken en de deur wijzen. In de context van een sauna – waar rust en ontspanning centraal staan – is het belangrijk om ophef te vermijden.’ Tom leerde zo op een behoedzame manier gevoelige situaties te manoeuvreren, iets wat hij nog steeds meeneemt in zijn dagelijkse leven.

Hitte

Zijn belangrijkste taak was erop toezien dat iedereen zich wenselijk gedraagt, maar de meest bijzondere was die van opgieter of saunameester. Tijdens zijn tijd als student in Waer Waters, vond het WK Aufgussmeester plaats. Hij zag hoe opgietmeesters onder andere meticuleus geuren uitkozen om de gepaste sfeer op te wekken en hoe ze geconcentreerd de hitte met handdoeken naar het publiek leidden. ‘Ik weet nog dat ik enorm gefascineerd was. Ik dacht: dat wil ik ook kunnen,’ vertelt Tom.

Na een korte initiatie tot de kunst van het opgieten, ging hij aan de slag. Hij verbaasde iedere saunabezoeker met ingewikkelde bewegingen en een indrukwekkende show. ‘Ik was de enige student die dat deed, toen. Je moet goed tegen de zinderende hitte kunnen.’

Een illustratie van een saunameester in actie. © Getty Images

Naakt

Hoe ging een 18-jarige om met al dat naakt, vraag je je af? Best goed. Hij ontwikkelde vanzelf een neutrale blik op lijven en maakte komaf met zijn eigen onzekerheden. ‘Ik zag zo veel verschillende lijven dat ik maar tot één conclusie kon komen: niemand is perfect en iedereen ziet er anders uit.’ Volgens Tom is het even wennen om opeens een heleboel mensen van uiteenlopende leeftijdscategoriën naakt te zien. ‘Uiteindelijk leer je er doorkijken. Meme en pepe van achter de hoek trekken zich er niets van aan, dus waarom zou ik dat doen?’

Toekomst

Vandaag werkt Tom als functioneel analist bij KBC, iets totaal anders dus. ‘En toch neem ik nog dagelijks dingen mee uit mijn tijd als student in de sauna van Dilbeek. Ik kom veel in contact met mensen, ik denk dat ik best veel sociale en communicatie skills geleerd heb in Waer Waters.’ Als hij weer 18 was, zou hij de job zo opnieuw doen. ‘Ik ben wat levenslessen rijker en daarnaast was het een heel fijne ervaring.’