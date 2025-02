Sporten als kind houdt jongeren van de sigaret

Tieners die vanaf hun kindertijd voldoende bewegen, lopen veel minder kans om te beginnen met roken. En wie niet rookt, beweegt als twintiger ook vaker.

De cijfers zijn afkomstig uit het grootste en langste follow-up-onderzoek van rookgedrag bij jongeren ter wereld, dat 2503 kinderen heeft gevolgd van hun 11 tot 24 jaar.

De kans dat een kind rookt op de leeftijd van dertien jaar, is zo’n 1,5 procent. Maar bij kinderen die vanaf hun elf jaar al veel fysieke activiteit hebben, ligt dat percentage aanzienlijk lager: 0,6 procent. Kinderen die vaak sporten, hebben dus 60 procent minder kans om op jonge leeftijd een sigaret te proberen.

Dat effect blijkt in de jaren daarop niet alleen aan te houden, maar nog sterker te worden. En de link werkt in beide richtingen: wie als tiener wegblijft van de sigaret, blijkt als twintiger gemiddeld een kwartier per dag meer te bewegen.

Hartrisico’s

Volgens Andrew Agbaje, hoogleraar Epidemiologie aan de Universiteit van Oost-Finland, is het onderzoek belangrijk omdat het kan helpen jongeren weg te houden bij sigaretten.

‘Stoppen met roken als volwassene is uiteraard goed, maar eigenlijk te laat omdat er hartrisico’s blijven in de volgende dertig jaar. Vermijden dat kinderen beginnen met roken is dus cruciaal.’

Deze resultaten kunnen ook toegepast worden op vaping en elektronische sigaretten bij tieners, geeft de onderzoeker nog mee.

