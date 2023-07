Series om te bingen en tips om je seksleven te boosten: zo haal je meer uit druilerige dagen

Last van een pre-herfstdip door het aanhoudende druilerige weer? Snappen we. Met deze recepten, lees- en doetips hou je de existentiële crisis slash verveling net iets langer op afstand.

Vertier vanuit je zetel

Met Barbenheimer is er buitenshuis genoeg verstrooiing op het grote scherm momenteel, maar voor wie zich liever thuis terugtrekt onder een dekentje: onze collega’s van Knack Focus bundelen in deze reeks de beste strips, podcasts, films, fictieboeken en series van het afgelopen half jaar. Meer dan genoeg variatie om dat vegeteren in je zetel een intellectueel aura te geven. Zoek je nog literatuur voor op reis? In dit overzichtje vind je inspirerende vakantielectuur.

Haal een onbekende in huis

Je kan jezelf niet blijven verrassen, en dat kan ook gezegd worden over je vrienden die je al je halve leven kent. Doe eens gek en organiseer eens een etentje voor wildvreemden. Anne, Kobe en Hannah doen het regelmatig en vertellen in dit stuk hoe dat hun leven interessanter, rijker en verrassender maakt.

Beperk je tijd online

Al scrollend vliegen de uren voorbij en de kans is groot dat je daar best wel wat plaatjes voorbij ziet komen van mensen die niet op de zetel maar wel op een exotisch strand, hoge berg of idyllisch baaitje vertoeven. Met andere woorden: je gaat je alleen maar slechter voelen. Stel een app in die je tijd op sociale media beperkt en gun je hoofd wat rust. In dit artikel geven we nog vijf andere tips om de terugkomst van vakantie te verzachten en het leven hier wat aangenamer te maken.

Kook uit de comfortzone

Als er buitenshuis geen zon te rapen valt, zet dan iets op het menu dat je vrolijk maakt of aan vakantie doet denken. Dit kookboek bevat bijvoorbeeld authentieke Italiaanse recepten, samengesteld door echte Italiaanse nonna’s. Knack Weekend-redactrice Nathalie Le Blanc schreef dan weer een kookboek dat zich richt op alleen-kokers, met kleurrijke recepten die meteen zin geven om eraan te beginnen. Hier krijg je een voorproefje. Hier vind je dan weer 65 zomerse recepten met komkommer, en hier maakten wij een overzicht van 65 heerlijke brunchrecepten. Op zoek naar internationale ingrediënten? In dit stuk maken we een overzicht van de beste winkels waar je specifieke zaken uit exotische keukens vindt.

Neem je seksleven onder handen

In relaties verloopt 8 op de 10 vrijpartijen op ongeveer dezelfde manier volgens seksuologen. Laat dit druilerige weer een reden zijn om je seksleven eens onder de loep te nemen. In dit stuk geven drie seksuologen tips over hoe je dat aanpakt. Hier vind je drie oefeningen om zelf aan de slag te gaan. Zin in meer? Onze redactrice volgde een seksworkshop. Wat ze daar leerde, kan je dan weer hier lezen.