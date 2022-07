‘Ik voel dus ik ben’: hoe je je beter bewust kan worden van hoe het écht met je gaat

We wachten nog te vaak op het moment dat we met ons hoofd tegen de muur knallen voor we écht waarde hechten aan onze innerlijke beleefwereld. Dat zegt neuroloog Steven Laureys. In de vierde aflevering van onze zomerpodcast legt hij uit hoe je meer voeling kan vinden met jezelf.

Er bestaat een verhaal waarin een grootvader zijn kleinkind uitlegt dat er in elk hart twee wolven wonen, een goede en een slechte, en dat die een leven lang met elkaar vechten. Op de vraag van het kleinkind welke wolf dan wint, antwoordt de grootvader: diegene die je het meeste voedt.

Het verhaal staaft dat je op zijn minst voor een deel zelf in handen hebt wie je bent en hoe je je voelt. Als je leert aandacht te hebben voor je emoties, kan je die ook anders gaan ervaren. Dat kan je leren met meditatie, zegt professor Steven Laureys. En al is alles wat hij zegt wetenschappelijk gestaafd, toch blijft het thema ‘emoties’ gehuld in enige geheimzinnigheid. ‘Hoe kan je verklaren dat iets materieels als je brein – als neuroloog mijn favoriete orgaan – zoiets subjectief als jouw persoonlijke gevoelens opwekt? Dat blijft een van de grote mysteries van de wetenschap.’

Een erg sprekende, en gezien de hoge burn-outcijfers erg actuele, aflevering dus van Mediteren met Steven Laureys.