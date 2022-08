De geuren van de natuur maken gelukkig

De geuren van de natuur doen ons vrolijk, ontspannen en gezond voelen. Uit Brits onderzoek blijkt ook dat ze vaak jeugdherinneringen oproepen.

Uit onderzoek in het tijdschrift Ambio blijkt dat geur een belangrijke rol speelt in de interactie van mensen met de natuur. De wetenschappers stelden vast dat geuren een invloed hebben op verschillende vormen van welzijn. Fysiek welzijn werd het vaakst genoemd, met name ontspanning, comfort en verjonging. Ook de afwezigheid van bepaalde geuren heeft een positief effect, zoals luchtvervuiling of specifieke geuren uit de stad.

Ontspanning vermindert stress en verlaagt het niveau van cortisol, een hormoon dat gelinkt wordt aan verschillende aandoeningen.

Kindertijd

Het onderzoek werd over vier seizoenen gedaan met een totaal van 194 proefpersonen. Na een wandeling door bebost gebied werd hen in focusgroepen gevraagd om hun indrukken te beschrijven. Daaruit bleek dat geuren ook sterke herinneringen aan de kindertijd oproepen. Veel van de respondenten brachten bepaalde geuren, eerder dan de omgeving of de begroeiing, in verband met gebeurtenissen uit hun kindertijd.

“De natuur is een ervaring die op verschillende zintuigen inwerkt, en uit ons onderzoek blijkt dat er ook een belangrijke invloed van de reukzin op het welbevinden kan zijn”, zegt onderzoekster Jessica Fisher. “Dat kan van belang zijn voor therapeuten, gezondheidswerkers, beleidsmakers en landschapsplanners. Kleine ingrepen kunnen al veel opleveren op het vlak van volksgezondheid.”

Geluid

Steeds meer onderzoeken bevestigen dat natuur goed is voor de geestelijke gezondheid van de mens. Zo vond eerder Amerikaans onderzoek ook al dat wandelaars die meer natuurlijke geluiden horen een groter gevoel van welzijn rapporteren.

Eerder dit jaar bleek ook dat gevangenen met zicht op groen minder kans op zelfbeschadiging of gewelddadig gedrag hebben.

En in België toonde onderzoek door de CM en Bos+ aan dat wandelen in de natuur hielp om de covid-lockdown door te komen. Bewegen in het groen bleek mensen gelukkiger en opgewekter te maken. (IPS)