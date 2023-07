Plastic pussy’s en plakkerige vingers: wat gebeurt er tijdens een seksworkshop?

Seksworkshops zijn in opmars. Van de gediplomeerde seksuoloog tot de plaatselijke ‘sexpert’, iedereen kan ze zomaar aanbieden, en ze verkopen als zoete broodjes. Maar wat kan je nu juist verwachten van zo’n workshop, en kom je er ook echt wijzer uit? Onze redactrice zocht het uit.

‘Vertel eens, hoe was het?’ Mijn vrienden kijken me vol verwachting aan wanneer ik op café toekom na een redelijk ongewone avondactiviteit. Flashbacks van 3D clitorissen (Clitori? Clitorae?), roze masturbators en plakkerige vingers vol glijmiddel dringen zich op. Als deel van de DIY-generatie volgde ik al meerdere workshops in het verleden, maar deze zal toch net een tikkeltje onvergetelijker blijken. Een deepdive in de wondere wereld der seksworkshops.

Alles is een spectrum

‘Sex sells’: het is en blijft een van de fundamentele waarheden des levens. Het was dus maar een kwestie van tijd vooraleer ook de 18+ categorie het extensieve workshop-aanbod zou vervoegen. Gezien het praktische aspect dat het woord ‘workshop’ met zich meedraagt, is het moeilijk in te beelden wat er dan wel gebeurt tijdens de 18+ variant. Waar je tijdens de keramiekles potten kan draaien en na de juwelenworkshop met een ketting naar huis gaat, dringt de vraag zich op: wat doe je tijdens een workshop in de seksuele sfeer?

‘Ik snap dat het sommige mensen kan afschrikken, maar er zitten echt gradaties in het praktische luik.’

‘Er is een heel groot aanbod in,’ vertelt Lotte Sierens, klinisch seksuoloog en relatietherapeut, ‘en ze kunnen heel verschillend zijn qua inhoud. Enerzijds bestaan er meer educatieve sessies over seksualiteit en communicatie rond seksuele thema’s, waarbij handvaten worden aangereikt om aan de slag te gaan. Anderzijds heb je ook ervaringsgerichte workshops waarin mensen echt kunnen bijleren over bepaalde technieken en vaardigheden, bijvoorbeeld in de kinky sfeer, of workshops voor zij die willen experimenteren met BDSM of tantra. Daarin wordt wel praktisch aan de slag gegaan.’

Tijdens mijn research bots ik regelmatig op zulke ervaringsgerichte, meerdaagse workshops, retraites zelfs, waarbij je aangemoedigd wordt om ‘in aanraking te komen met je innerlijke godin’. Heel Goop, quoi. Op die sites staan vrouwen ook meestal met gesloten ogen breed te lachen naar de hemel, alsof het ultieme plezier tussen je benen zich opdringt als je je hoofd maar ver genoeg achterover gooit.

Een klassiek voorbeeld van een vrouw die naar de hemel staat te lachen. Wat weet zij dat wij niet weten? © Getty

Sierens, die zelf workshops aanbiedt rond vrouwelijke seksualiteit, ziet daar het fijne wel van in. ‘Ik snap dat het sommige mensen kan afschrikken, maar er zitten echt gradaties in het praktische luik. Tijdens mijn workshop oefenen we bijvoorbeeld meditaties en visualisaties, om mensen contact te laten maken met hun eigen lichaam. Daarbij leer je zakken van je hoofd naar je lichaam, om in het hier en nu te zijn. Dat is vaak een belangrijke skill om meer te kunnen genieten van seks, iets wat vooral voor vrouwen niet altijd evident is. Je hoeft dus niet meteen aan aanraking denken: er ligt echt nog een hele categorie tussenin.’ Alles is een spectrum, zelfs wat seksworkshops betreft.

In de praktijk

Omdat ik niet meteen tijd heb voor een driedaagse tantra retraite opteer ik voor een toegankelijke, twee uur durende workshop van ‘sexpert’ Ruud Poppe. Poppe, een zelfopgeleide coach, organiseert regelmatig avonden in verschillende thema’s. Ik ben geïntrigeerd door de titel ‘Vrouwelijk Plezier’, en vraag me af of ik daar nog iets over kan bijleren op mijn prille 30-jarige leeftijd.

En zo beland ik op een willekeurige woensdagavond in een polyvalente zaal in Mechelen. In het midden staat een grote tafel met daarrond 11 stoelen: voldoende ruimte voor een sexpert en tien deelnemers. Op tafel staan frisdrank, snacks, en glaasjes cava voor de liefhebbers – of voor zij die wat vloeibare moed nodig hebben. Een voor een sijpelen de cursisten binnen. We blijken een gevarieerd publiek: een trio goedlachse vriendinnen in de veertig, twee hetero koppels van middelbare leeftijd, een oudere man en jongere vrouw die hier allebei alleen zijn, en ik. Ongemak hangt in de lucht: allemaal schuifelen we zenuwachtig heen-en-weer op onze klapstoelen, niet wetende wat te verwachten.

Ik ben verbaasd door hoeveel ik bijleer, en ik ben duidelijk niet de enige want de ‘oh’s en ‘ah’s wisselen elkaar in sneltempo af.

Om het ijs te breken, begint Poppe met een rondje ‘stel-jezelf-voor’. Hoe oud ben je, wat doe je, waarom ben je hier? De vrouwen zijn hier veelal voor dezelfde reden: uit nieuwsgierigheid. De mannen in de koppels – allebei vijftigers – verkondigen dat je ongeacht je leeftijd altijd moet blijven bijleren. Hun partners knikken trots. Maar het is de oudere man, die bijna 70 blijkt te zijn, die het ijs echt breekt. Hij vertelt dat hij net een relatie heeft na lang alleen geweest te zijn, en dat hij zijn nieuwe partner zéker wilt kunnen plezieren. ‘Ik heb eigenlijk nooit veel over vrouwelijk plezier geleerd’, geeft hij schoorvoetend toe. Nu pas valt me op dat hij een pen en notitieboekje voor zich heeft liggen.

Poppe steekt van wal met een theorieles over de clitoris. Terwijl ze alles vakkundig aanduidt op een deconstrueerbare, grote pluchen vulva, laat ze twee mini 3D-modellen van de clitoris rondgaan zodat iedereen van dichtbij kan volgen. Ook al schatte ik mijn kennis hoog in, toch leer ik nog bij. Bijvoorbeeld dat de clitoris een voorhuid heeft, en dat het voor vrouwen gemiddeld 20 à 40 minuten kan duren om hetzelfde level van opwinding te bereiken als een man. Of wat een fourchette is. Ik ben duidelijk niet de enige die nog verrast wordt, want de ‘oh’s en ‘ah’s wisselen elkaar in sneltempo af.

‘Het is ongelooflijk hoeveel vrouwen zelf nog niet weten over hun lichaam’, vertelt Poppe me na afloop. Niet onlogisch, wetende dat het eerste echte wetenschappelijke onderzoek naar de volledige clitoris – het enige orgaan exclusief bedoeld voor plezier – nog maar dateert uit 2005. ‘Ik denk ook dat veel vrouwen eerder willen weten hoe zij hun partner kunnen pleasen. Dat is een algemeniteit als vrouw: wij willen geven aan de ander, ontvangen is veel moeilijker.’ Een uitspraak die Poppe kan staven met feiten: haar workshop over mannelijk plezier heeft veel meer succes dan zijn vrouwelijke tegenhanger. ‘Vrouwen willen zichzelf vaker bijscholen voor de ander in plaats van voor zichzelf’, klinkt het.

Zullen we vingeren?

‘Wie naar toilet moet, dit is het moment. Hierna zal het moeilijker worden om je handen nog te gebruiken’, kondigt Poppe aan. Ze verduidelijkt: ‘We gaan aan de slag met glijmiddel.’ Ik volg haar advies, en wanneer ik het zaaltje terug inkom, staan er 11 masturbators – ook wel flesh light of pocket pussy, the more you know – op tafel. Er wordt glijmiddel uitgedeeld en ik dissocieer terwijl de zestiger tegenover me lustig in zijn handen wrijft. Nog geen seconde later haalt Poppe me terug naar de bizarre realiteit: ‘En nu gaan we vingeren’, lacht ze breed.

‘Zo heb jij het graag hé, schattie?’ zegt een van de mannen. Zijn partner giechelt. De een zijn workshop is de ander zijn voorspel.

‘Er zijn acht manieren om de clitoris te benaderen’, begint ze, terwijl ze haar masturbator ostentatief voor zich neerploft. Stapsgewijs legt ze elke manier uit aan de hand van een demonstratie. Het is muisstil – ofwel is iedereen heel ongemakkelijk, ofwel heel geconcentreerd, moeilijk te zeggen. Wanneer Poppe aan de vierde techniek begint, breekt een van de mannen de stilte: ‘Zo heb jij het graag hé, schattie?’ Zijn partner giechelt, port hem in zijn zij en begint te blozen. De een zijn workshop is de ander zijn voorspel.

Sfeerbeeld. © Lara Laporte

Ik zou mezelf niet meteen preuts noemen, maar toch verschiet ik van het gemak waarmee de jonge vrouw naast me haar masturbator onder handen neemt. Terwijl ikzelf nog aarzelend aan de oppervlakte blijf, glijden haar vingers vlotjes in en rond de lichtroze plasticine-achtige massa die een vulva moet voorstellen. ‘Ik vind het precies een stress toy’, lacht ze, en de groep lacht mee. Poppe haakt in op haar enthousiasme: ‘Ja, het is meditatief hé? Je kan er echt van tot rust komen. Kijk, een vrouw plezieren heeft alleen maar voordelen!’ knipoogt ze naar de mannen.

Vervolgens is het tijd voor het binnenwerk: we gaan op zoek naar de G-zone. Het valt op hoe ontspannen de sfeer intussen is. ‘Ik doe alle oefeningen altijd twee keer’, licht Poppe achteraf toe. ‘Tijdens de eerste ronde zit iedereen nog wat op z’n ongemak, er is altijd een laag gêne waar we door moeten – met de dildo’s is dat nog feller, trouwens – maar tijdens de tweede ronde voel je dat iedereen meer in zichzelf begint te zakken.’ Ik had nooit gedacht dat ik samen met tien vreemden in alle concentratie een plastieken vagina zou zitten vingeren, laat staan dat het op het rustgevende af was.

Laagdrempelige les

‘De meesten voelen zich in het begin ongemakkelijk door dat groepsgegeven,’ aldus Poppe, ‘maar er zijn meestal een paar mensen die zich toch openstellen en zo de rest meetrekken. Dat zie ik zelf graag gebeuren, want je komt eigenlijk toe als vreemden maar na twee uur ga je toch buiten met een goed gevoel. Dat geeft zoveel energie.’

‘Praten over seks, meer kennis opdoen: het draagt allemaal bij aan de seksuele tevredenheid’

Sierens beaamt: ‘De waarde van zo’n workshop zit ‘m echt in de groepsdynamiek. Mensen zitten vaak met vragen en schaamte, en om dat in veilige context te kunnen delen, dat kan echt normaliserend werken. Praten over seks, meer kennis opdoen: het draagt allemaal bij aan de seksuele tevredenheid. Aangezien onze seksuele beleving een belangrijk deel is van ons algemeen welzijn, is dat niet te onderschatten.’

Uiteraard moet je niet per se een workshop bijwonen om te leren of te praten over seks. Zeker bij de jongere generaties rolt het onderwerp vlotter over de tong, en anno 2023 vind je voor elke vraag wel een antwoord op het wereldwijde web. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat iedereen zomaar z’n weg vindt naar de juiste info. ‘Workshops bieden mensen de mogelijkheid om in een veilige omgeving de correcte informatie te verkrijgen waar ze hongerig naar zijn’, aldus Sierens.

Poppe, wiens publiek voornamelijk uit 40-plussers bestaat, knikt. ‘De stap naar een seksuoloog is voor sommige mensen heel groot, dus zoeken ze andere manieren. Een workshop brengt een soort van laagdrempeligheid met zich mee, waardoor veel mensen zich toch durven informeren. Ik merk vooral dat de 40- en 50-plussers daarover zoiets hebben van “dat kunnen we volgen, daar kunnen we bijleren.”’ ‘Een positieve evolutie’, voegt Sierens toe.

Full circle

Ik drink met glibberige handen van mijn glas cava. De avond nadert z’n einde en voor het laatste deel haalt Poppe een zak vol seksspeeltjes boven. Elk speeltje wordt uitvoerig besproken en rondgegeven, geen schroom meer te bespeuren. Het vriendinnen-trio wisselt zelfs openlijk ervaringen uit over hun satisfyers met het koppel tegenover hen. We zijn dan wel anonieme vreemden voor elkaar, toch heeft de intimiteit van deze avond een soort geborgenheid gecreëerd.

Ten slotte deelt Poppe vochtige doekjes uit om onze handen te kunnen ontdoen van glijmiddel. Het heeft iets weg van een full circle moment. De sexpert moedigt ons aan om laatste vragen te stellen en onze mening te delen over haar workshop. Unaniem een positieve ervaring, zo blijkt: iedereen heeft wel iets bijgeleerd. De nood weerklinkt om nog verder te kunnen praten over seks en plezier.



Tegenover me maakt de bijna zeventiger naarstig zijn laatste zin af, waarna hij zijn notitieboekje vastberaden dichtklapt. Hoe bevreemdend het bij momenten ook was om deze avond te spenderen in het bijzijn van een man die ouder is dan mijn eigen vader, toch voel ik ergens een soort plaatsvervangende trots. Waar ik het eerst schrijnend vond dat hij als 60-plusser ‘nog steeds niet alles wist’, zie ik nu in hoe mooi het is om een leven lang te blijven leren en proberen. Zonder al te veel te zeggen, verdwijnt hij met zijn notitieboekje vol nieuwe kennis de nacht in.

Terwijl ik me luidop afvraag hoe het de man verder zou vergaan, bergt Poppe de masturbators, seksspeeltjes en flessen glijmiddel terug veilig op. ‘Dat vond ik zo mooi’, glimlacht ze. ‘Je ziet, de meeste mensen willen echt goed doen voor elkaar. Ze willen iemand anders laten genieten en plezier bezorgen. Tegenwoordig bestaat er gelukkig meer ruimte om daarmee bezig te zijn. Voor velen is deze workshop slechts een begin, een onderdompeling in wat het mogelijkerwijs zou kunnen zijn.’

De volgende dag stuurt ze me de inhoud van de workshop in e-bookvorm na per mail. Ook laat ze weten dat de oudere man haar meteen heeft gecontacteerd met allerlei bijvragen. ‘Hij is meteen aan de slag gegaan!’, eindigt ze de mail.

Kan je baat hebben bij een seksworkshop? Voor sommigen een vraag, voor hem een weet.