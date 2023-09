Peter Philips, artistiek directeur van Christian Dior Make-up: ‘Ouder worden is het moeilijkste in het leven’

Peter Philips (56), al negen jaar artistiek directeur van Christian Dior Make-up, is een wereldautoriteit in zijn vak. Na een modeopleiding startte hij als make-up artist bij Belgische magazines, later werkte hij voor merken als Chanel en Louis Vuitton, en nu dus Dior.

Fijne jeugd

“Het is een zegen om als kind bevestigd te worden en op te groeien in harmonie. Ondanks de scheiding van mijn ouders heb ik een fijne jeugd gehad. Mijn moeder gaf ons een fantastische opvoeding, vrij en tegelijk rechtlijnig, met goede waarden. Mijn broer en ik waren totaal verschillend: hij was sportief, ik een dromer. Mijn schoolparcours was niet denderend, ik heb een paar jaar moeten overdoen. Toch is mijn moeder altijd in mij blijven geloven. Ze aanvaardde mijn broer en mij zoals we waren, zonder te oordelen of ons in een bepaalde richting te duwen. Het resultaat was dat we als puber geen enkele reden hadden om te rebelleren.”

Cocon van onschuld

“Ik ben blij dat ik geboren ben in het pre-internet tijdperk. Tot mijn dertiende of veertiende jaar voelde ik me nog een kind, ik speelde buiten in de natuur en zat in een veilige cocon van onschuld. Ik bracht veel weekends door op het platteland, bij mijn grootouders. Dankzij hun verhalen heb ik ook meer voeling met het verleden. Mijn grootvader aan moederszijde was geboren in 1911. Hij had dus de opkomst van de auto meegemaakt, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, en de stijgende welvaart na de heropbouw. Hij was één brok geschiedenis. Ik ben dankbaar dat ik die verhalen uit eerste hand heb gehoord.”

Nee heb je, ja kun je krijgen. Die wijsheid van mijn grootmoeder is zowat mijn levensmotto geworden.

Geen google

“De lawine aan beschikbare informatie is een medaille met twee kanten. We kunnen alles hier en nu vinden, anderzijds wordt het steeds moeilijker om het verschil te zien tussen echte en valse verhalen en om het overzicht over alles te behouden. Google bestond ook nog niet toen ik mijn creatieve loopbaan begon. Al mijn inspiratie kwam uit boeken en dingen die ik in mijn omgeving zag. Ik had echte, onbezoedelde referenties. Ook nu nog scherm ik me zoveel mogelijk af van de sociale media.”

Durf durven

“Nee heb je, ja kun je krijgen. Die wijsheid van mijn grootmoeder is zowat mijn levensmotto geworden. Het lijkt eenvoudig, maar er schuilt zoveel achter. Je moet durven te vragen, dingen durven uit te proberen, zelfs al weet je niet of het zal lukken. Op die manier kom je vooruit in het leven. Mijn studie aan de Antwerpse Modeacademie heeft me doen beseffen dat ik geen modeontwerper wilde worden, maar wees me wel de weg naar andere manieren om creatief met mode om te gaan en mijn eigen stijl als make-up artist te ontwikkelen. Ik heb altijd mijn intuïtie gevolgd en opdrachten gekozen die voor mij juist aanvoelden, ook al waren ze soms bescheiden. Door te doen wat ik graag deed, ben ik geraakt waar ik nu ben.”

Buikgevoel

“Niets geeft me meer voldoening dan iets uit het niets creëren. Voor mijn job reken ik nog altijd op mijn buikgevoel. Helaas lijken jongeren dat vandaag wat verloren te zijn. Uiteraard vraagt ontwerpen from scratch tijd, het is een langzaam proces. De grootste uitdaging van mijn job is dan ook een tekort aan tijd.”

Limieten

“Ouder worden is het moeilijkste in het leven. Met mijn leeftijd op zich heb ik geen enkel probleem. Integendeel: ik vind het een voorrecht om ouder te worden. Maar ik heb wel moeite met de fysieke aspecten die bij de leeftijd komen kijken. Op sommige momenten word ik geconfronteerd met mijn fysieke limieten. De vele jetlags, de lange ritten tussen Parijs en Antwerpen, vaak wekenlang ononderbroken werken, dat laat zich soms voelen.”

Luxe zonder te intimideren

“Werken voor een groot huis met een lange geschiedenis biedt veel mogelijkheden. Het DNA van het merk wordt rijker met de seizoenen en met de designers die ervoor gewerkt hebben, elk binnen de tijdgeest van het moment. Als ik terugblik op de voorbije negen jaar, durf ik te zeggen dat ik komaf gemaakt heb met het elitaire imago van Dior Make-up. We maken nog altijd luxeproducten met een hoge kwaliteitsstandaard, maar ze intimideren niet langer. Die democratisering is een belangrijke evolutie, net zoals het verdwijnen van de modedictaten.”

Liever backstage

“De schijnwerpers hebben mij nooit aangesproken. Geef mij maar de luwte van de backstage. De laatste jaren, met de modezenders en de sociale media, is alles wel sterk veranderd. Het backstage-gebeuren is nu bijna even belangrijk als de front row. Ik heb ermee leren leven dat de camera’s nu op mij gericht zijn. Maar ik mis wel dat intieme gebeuren van vroeger, toen spectaculaire shows achter de schermen, ver weg van de camera’s werden voorbereid.”