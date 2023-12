Op zoek naar en betrouwbare psycholoog, een beter seksleven of de motivatie om die goede voornemens wel vol te houden?

Hoe weet je of je psycholoog betrouwbaar is, wat doe je met nestklevers en welke verrassende mentale gevolen heeft de menopauze? Je (her)ontdekt het in deze 15 veelgelezen stukken van het afgelopen jaar.

Je wil gezond eten en meer sporten, maar je mist motivatie? Zo lukt het wél

De kans is groot dat de bovenstaande zaken ook dit jaar weer op dat welbekende lijstje met goede voornemens staan. Het zijn dingen die iedereen wil, maar die slechts weinigen echt volhouden. Coach Heidi Stiegelis denkt een methode ontworpen te hebben die wel werkt.

6 inzichten over narcisme: ‘Door een gebrek aan zelfliefde voelen narcisten een grote leegte’

Een van de favoriete online scheldwoorden is narcist. Het begrip wordt te pas en te onpas rondgestrooid, maar wat betekent het nu precies? Is een narcist écht verliefd op zichzelf? Psycholoog Eowyn Van De Putte beantwoordt in dit verhelderende en veelgelezen artikel 6 vragen over narcisme en zelfliefde.

Is jouw psycholoog betrouwbaar? Voor deze 21 rode vlaggen moet je uitkijken

Het lijkt wel alsof er meer zelfverklaarde pseudo-therapeuten en therapievormen zijn dan ooit tevoren. Ook het aantal lifecoaches schiet als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe moet je het kaf van het koren scheiden? Kaatje Vandevelde, klinisch psycholoog, EFT en EMDR therapeut van praktijk Agapei, helpt je op weg met deze waarschuwingssignalen.

Hoogbegaafd en ongelukkig: als de slimste mens toch faalt

Het is voor hen een koud kunstje om op school alles vliegensvlug te begrijpen en te onthouden, dus denkt iedereen: bij hoogbegaafden gaat alles vanzelf. Niet dus. Ontdek hoe een hoog IQ ook voor een rem op je prestaties kan zorgen.

Moeder op de valreep: 5 vrouwen getuigen over de voor- en nadelen van een late zwangerschap

Wel of geen kinderen: het was dit jaar en thema waar heel wat inkt over gevloeid is. De klimaatcrisis, oorlogen en andere onzekerheden zorgen ervoor dat de vanzelfsprekendheid van een kinderwens steeds vaker in vraag gesteld wordt. De vijf vrouwen in dit artikel maakten de keuze om er wel voor te gaan, zij het op latere leeftijd, wars van alle maatschappelijke verwachtingen en lichamelijke risico’s.

‘In relaties verlopen acht op de tien vrijpartijen volgens hetzelfde stramien’: 3 seksuologen over hoe we ons seksleven kunnen verbeteren

Seksueel welzijn is vandaag een hot issue en dat is goed nieuws. Maar het is makkelijk om te schrijven over het dichten van de orgasmekloof, masturbatie of communiceren over seks. Het is een stuk ingewikkelder om concreet aan de slag te gaan wanneer je je eigen seksleven een nieuw elan wilt geven.

58% van de mannen en 64% van de vrouwen is zeer of eerder tevreden over zijn of haar seksleven, zo bleek uit de Knack-seksenquête van eerder dit jaar. Niet slecht, maar ook niet geweldig. Amper 19% van de deelnemers vond dat zijn seksleven de laatste vijf jaar verbeterd was, voor 51% bleef het hetzelfde en bij 26% werd het zelfs minder goed. Dat kan beter. Drie seksuologen brengen raad.

‘De grootste vijand van mild ouderschap is perfectionisme’: vier inzichten om stress in je gezinsleven te voorkomen

We maken ons eindeloos zorgen over het welzijn van onze kinderen, piekeren over situaties waar we geen vat op hebben en denken dat anderen kritisch naar ons kijken. Maar wat als je je stress beter kon begrijpen en kanaliseren? Klinisch psycholoog en professor Marie-Anne Vanderhasselt vertelt je precies hoe je dat doet in haar boek ‘Ouder onder Hoogspanning’: een bundeling van tips, inzichten en vijtien jaar onderzoek. In dit artikel deelt ze vier cruciale inzichten.

‘Mijn baby van 8 maanden was depressief’: een blik in de praktijk van kinderpsychiater Binu Singh

Wat als je baby onophoudelijk huilt en ontroostbaar is? Het overkwam Kim met haar tweede kindje Karolien. Hulp kwam er in de vorm van Binu Singh, kinderpsychiater bij dagziekenhuis Kleine K. Lees hier de getuigenissen van zowel dr. Singh als mama Kim. ‘Het was een verademing dat iemand eindelijk zag hoe slecht het met ons ging.’ Dit artikel kadert in een zesdelige reeks over baby’s met allerhande gedragsproblemen die in Kleine K belanden, een dagziekenhuis voor de allerjongsten en hun ouders, verbonden aan de afdeling kinderpsychiatrie van het UZ Leuven. Alle ouders die hun verhaal doen, waren radeloos toen ze daar aanklopten. Samen met kinderpsychiater Binu Singh blikken ze terug op de oplossingen die hun leven veranderden.

6 mythes over trauma voorgelegd aan expert Jim van Os: ‘De oorzaken zijn lang niet altijd wereldschokkend’

‘Ik heb daar echt een trauma aan overgehouden.’ Het zijn woorden die we tegenwoordig snel en vaak in de mond nemen. Onterecht? Hoogleraar, traumaexpert en auteur Jim van Os ontkracht zes populaire mythes over trauma. ‘Antidepressiva zijn niet de oplossing.’

Relatie-experten over hoe je niet uit elkaar groeit: ‘We interpreteren constant de ander, maar klopt die interpretatie wel?’

Je auto breng je af en toe binnen voor een nazicht, maar is het een goed idee om dat ook voor je relatie te doen? Wij vroegen aan twee Vlaamse relatie-experten hoe je voorkomt dat je uit elkaar groeit.

Elke avond houden we een check-in, vertelde Britse chef Nadiya Hussain onlangs in een podcast. “Soms zegt mijn man: ‘Vandaag was voor mij negen op tien’, maar dan zeg ik: ‘Hm, het was eerder een zes, je was best chagrijnig vanmiddag.’”

Een dagelijks rapport lijkt wat overdreven, maar af en toe de balans van je relatie opmaken is een goed idee, denkt Alfons Vansteenwegen, relatietherapeut en auteur van het boek Verbonden blijven. “Als je pas verliefd bent, gaat alles vanzelf, maar hoe compatibel jij en je partner ook zijn, er is altijd verschil. Daar moet je mee leren omgaan.” De professor emeritus kan het weten, hij zag in zijn carrière vier tot acht koppels per dag, zo’n tweeduizend in totaal.

‘Mijn toxische ex was een gaslighter’: waarom therapy-speak niet zo onschuldig is als je denkt

Je moet je grenzen beter bewaken. Ik heb er een trauma aan overgehouden. Hij heeft je proberen te gaslighten. De kans is groot dat jij, of iemand in je kring, regelmatig dit soort uitspraken doet. Het lijkt wel alsof we massaal het vakjargon van een doorgewinterde psycholoog hebben geadopteerd. We verwerken onze trauma’s, helen ons innerlijke kind, zijn overtuigd dat onze ex toxisch en narcistisch is, delen posts op sociale media over het belang van zelfzorg, voelen ons getriggerd en stellen diagnoses bij onszelf.

Dat we onszelf en anderen in vraag stellen en onze gevoelens intellectualiseren, klinkt als een welkome overwinning in een wereld waarin meer dan de helft van de mensen die kampen met psychische klachten, geen hulp zoekt uit angst voor stigmatisering. Toch moeten we opletten met therapy-speak, vinden psychologen.

Gedaan met de girlboss: waarom worden huisvrouwen verheerlijkt op sociale media?

Op sociale media doen filmpjes van hyperfeminiene vrouwen die weinig om handen hebben volop de ronde. Ze noemen zichzelf stay-at-home girlfriend, soft girl of divine feminine. Gedaan dus met de verheerlijking van de girlboss. De opkomende tegenbeweging wil zich verlossen van de toxische prestatiemaatschappij. Hoe komt dat?’

Wat doe je met een nestklever? ‘Ik heb mijn kind een deadline gegeven om het huis te verlaten’

Nestklevers, boemerangkinderen, hangmatjongeren. Volwassen kinderen blijven vandaag langer in het ouderlijke nest hangen en hoewel zo’n nestklever gezellig kan zijn, verlangen veel ouders naar de volgende fase. “’k voel me schuldig, maar ik heb mijn kind een deadline gegeven om het huis te verlaten.’

‘De uren voor middernacht tellen niét dubbel’: expert ontkracht 10 hardnekkige mythes over slaap

Moet je echt acht uur slapen en geeft een middagdutje altijd problemen ’s avonds? Experte Annelies Smolders ontkracht in haar jongste boek Start to Sleep de meest hardnekkige slaapmythes. ‘Mensen geloven en doen met de beste bedoelingen dingen die slapeloosheid niet voorkomen, maar net uitlokken.’

‘In gesprekken met patiënten en op lezingen verbaast het me altijd hoeveel foute ideeën rond slapen er nog circuleren’, zegt slaapexperte Annelies Smolders. ‘Toen ik in ’96 afstudeerde, vond ik het niet zo vreemd dat mensen over het algemeen weinig afweten van slapen – slaappsychologen kwamen hier nog maar net om de hoek kijken. Nu is de beschikbare informatie en coaching amper nog te overzien, en toch is onze kennis er nauwelijks op vooruitgegaan. Mensen geloven en doen met de beste bedoelingen dingen die slapeloosheid niet voorkomen, maar net uitlokken.’

Ook mentaal kan de menopauze zware gevolgen hebben: ‘Ik werd een fragiel vogeltje’

Vapeurs, slechte nachten en een uitdijende taille: dat is wat we verwachten van de menopauze. Dat de mentale impact ook best stevig is, is minder bekend. Van plotse daadkracht tot depressieve gevoelens, vrouwen doorbreken het taboe. ‘Ik werd een fragiel vogeltje.’