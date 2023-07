Niet zo basic fit: 4 clubs waar je sport in stijl

De nieuwste machines, sportlessen à la carte, een arsenaal aan coaches en een dito interieur: deze 4 sportclubs hebben het allemaal. Een korte rondleiding in deze design gyms.

Mix in Brussel

Een nieuwe hotspot aan de rand van Brussel. De voormalige Belfius-gebouwen werden omgetoverd tot een eersteklas fitness- en wellnessconcept waar je stijlvol tot rust komt. Qua faciliteiten vind je er binnen- en buitenzwembaden, elk zo’n 25 meter: een unicum in de hoofdstad. Verder vind je er ook een jacuzzi met bioscoopscherm, vijf sauna’s, twee stoombaden, een cryotherapiecabine en een zoutgrot. Uiteraard is het ook mogelijk om massages of andere behandelingen te boeken.

Op sportief vlak mag je je verwachten aan ultramoderne faciliteiten, een ruim aanbod aan groepslessen en gepersonaliseerde trainingssessies op elk niveau. Het gehele complex is zo’n 5.000 vierkante meter, maar wie toch liever sport in de buitenlucht kan de benen strekken in het Zoniënwoud, dat er vlak naast ligt. Het lessenaanbod varieert van krav magna tot spinning, cardio, bootcamps en crossfit.

De prijs? Die is afhankelijk van wat je precies wil. Het goedkoopste abonnement kost 149 euro, het duurste 279 euro. Voor die prijs krijg je ook twee dagen per week toegang tot de coworkingsruimte.

mix.brussels

Bankss in Hasselt

Ook deze luxegym huist in een voormalige bankkantoor, dit keer aan de Havermarkt in Hasselt. De groepslessen worden gegeven in de oude kluizen en ook de hoge plafonds en marmeren vloeren roepen vage herinneringen op aan het verleden van het gebouw. Op de begane grond vind je hypermoderne cardioapparaten, op de eerste verdieping alles wat je nodig hebt voor krachttraining. Daarnaast is er ook een ontspanningsruimte voorzien waar je je ontspant moet koffie, thee of een stuk fruit.

Individuele sporters kunnen via de app van de gym een trainingsschema, inclusief motivational coach, op maat krijgen. Voor de groepssporters is er een uitgebreid aanbod, gaande van boksen tot yoga en van pilates tot bootcamps.

De prijs? Een abonnement begint vanaf 150 euro. Daarmee krijg je toegang tot alle apparaten en groepslessen.

bankss.be

Animo in Brussel

Deze Brusselse fitnessboetiek heeft onlangs een tweede locatie geopend in de Brugmannwijk in Ukkel, waar je terechtkan voor groepslessen. Het aanbod bestaat uit reformer pilates – pilates op bedden om te werken aan kracht, flexibiliteit en coördinatie – en een hot flow vinyasa yoga, oftewel romantisch zweten in een met kaarslicht verwarmde ruimte van 32°C. Het is een kwestie van er snel bij te zijn, want de groepslessen in hun eerste studio in Elsene zijn wekelijks volzet.

Eind 2023 opent Animo daarom nog een filiaal in de buurt van het Jubelpark. Daar zullen de populaire groepslessen aangevuld worden met spafaciliteiten en -behandelingen en komt er een high-tech herstelruimte. Denk: ijsbaden, infraroodsauna’s, cryotherapie enzovoort. Als kers op de taart wordt er ook een restaurant, een café en een concept store geopend.

De prijs? Je hebt de keuze tussen een all-inclusive abonnement vanaf 159 euro per maand of betalen per les (15 euro). Je reserveert een plek via de app of op de website.

animo-studios.com

Botanical Health Club in Antwerpen

Het vijfsterrenhotel Botanical Sanctuary in Antwerpen huisvest ook een luxueuze privésportclub. Die is niet enkel toegankelijk voor hotelgasten, maar staat ook open voor sportretraites, privé-coaching en groepslessen – dat laatste enkel op aanvraag. Zowel het hotel als de bijbehorende sportclub is behoorlijk succesvol: die laatste is momenteel volgeboekt tot minstens 2024.



De prijs? Hier betaal je zo’n 3.500 euro per jaar, exclusief btw. Daarvoor krijg je toegang tot alle fitnessmateriaal en het prachtige spabad. Bij inschrijving krijg je een check-up die je helpt om persoonlijke doelen te stellen. Een maandelijkse evaluatie en voedingsadvies helpen om die doelstellingen te behalen.

botanicalantwerp.be