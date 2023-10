Hoe is het om een burn-out te doormaken? Psycholoog en muzikant Jo Geboers van The Shadow Machine vertelt het in zijn nieuwe nummer ‘Reappear’ die hij naar aanleiding van de Werelddag van de geestelijke gezondheid uitbracht. ‘Op een dag kon ik niet meer uit mijn bed komen’

‘Ondanks het feit dat mijn muzikale wereld in volle bloei was, werden mijn dagen gevuld met uitdagingen. In 2021 werd ik voor het eerst papa, een jaartje later verhuisde ik van Gent naar Oosterzele. En in diezelfde periode werd ik ook leidinggevende van een team. Dat was een rol die veel meer van me vroeg dan ik ooit had kunnen bedenken.

De snelle opeenvolging van veranderingen overrompelde me. Het vaderschap, mijn nieuwe positie en de verhuizing samen veroorzaakten een overbelasting die ik niet had zien aankomen. Begin 2023 viel ik ten prooi aan een burn-out, iets wat ironisch genoeg niet meteen tot me doordrong, ondanks mijn professionele achtergrond als psycholoog.

Het keerpunt kwam op een dag dat ik letterlijk mijn bed niet meer uit kon komen. Het advies van mijn huisarts was om rust te nemen. Dat vond ik confronterend, maar het was het heldere signaal dat ik nodig had om alles even op pauze te zetten en voor mijn eigen welzijn te kiezen.’

Psychologen met mentale uitdagingen

‘Ondanks de overweging om ook mijn muziek een tijdje te laten rusten, ontstond er enkele weken later plotseling een melodie in mijn hoofd. Aanvankelijk probeerde ik het te negeren, maar na een tijd lukte het niet meer. Ik besloot te omarmen dat muziek me misschien kon helpen genezen. Dat leidde tot de creatie van ‘Reappear’, een nummer dat staat voor rust, het omarmen van persoonlijke moeilijkheden en opnieuw leren ademen.

Ik ben me bewust van het taboe rond psychologen die zelf met mentale uitdagingen te maken krijgen, maar ik heb er altijd openlijk over gesproken. Voor mij is openheid de sleutel geweest tot een sneller herstel, dat is iets wat ik ook heb ervaren in mijn connecties met medemuzikanten.

Van een burn-out compleet herstellen gebeurt niet zomaar. Ikzelf ben nog steeds herstellende. Ik heb onlangs besloten mijn professionele leven een nieuwe vorm te geven. Als psycholoog voer ik nu individuele gesprekken zonder de extra last van leidinggevend te zijn. Mijn burn-out heeft me geleerd mijn eigen grenzen en mezelf serieuzer te nemen. Dus ik hoop dat anderen die zich in een vergelijkbare situatie zitten ook worden geïnspireerd om hun eigen herstelreis te omarmen.’