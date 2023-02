‘Genot, grenzen en graag zien’: 6 vrouwen getuigen over hun seksuele beleving

Knack Weekend boog zich in de aanloop naar Valentijn over de toenemende aandacht voor seksuele beleving. Maar hoe zit dat in de praktijk met die nieuwe mentaliteit? We vroegen zes vrouwen wat seksueel welzijn nu precies voor hen betekent.

Is er een nieuwe seksuele revolutie uitgebroken? Of is die groeiende aandacht voor seksueel welzijn er toch vooral op papier of in de media? Zes getuigenissen…

Rien (31): “Ook scholen hebben een belangrijke rol. Praat eens over de clitoris in plaats van een condoom over een houten penis te schuiven”

“Seksueel welzijn omvat heel veel en hoewel het zo belangrijk is, voor zowel mannen als vrouwen, al dan niet als koppel, blijft er toch nog veel onbekend en taboe. Ik heb zelf vol gêne mijn eerste vibrator online besteld op mijn 18de. Ik had al enkele jaren seks, waarvan ik zeker wel genoot maar waarbij er geen sprake was van écht genot, laat staan een orgasme. Door die vibrator heb ik ontdekt dat het niet aan mij lag, en misschien zelfs niet aan mijn partner. Ik ben nu zeven jaar demonstratrice bij Upper at home en kom dus aan huis met een koffer vol plezier. Ik vind het prachtig als vrouwen, en mannen, duidelijk dingen bijleren. Als ze vragen durven stellen waar ze waarschijnlijk al wel even mee zitten én ook speeltjes of andere producten kopen.

Het beeld van seks in series of porno is erg vertekend en zorgt er helaas voor dat heel wat jongeren, maar ook ouderen, hun seksueel welzijn niet beleven zoals het zou kunnen. Ook scholen spelen daar een belangrijke rol in. Praat eens over de clitoris in plaats van een condoom over een houten penis te schuiven. Leer wat wel en niet kan tijdens seks. Ik denk dat iedereen seksueel welzijn op zijn of haar manier beleeft. Bij sommigen is dat veel seks, bij anderen is dat het normaliseren van slechts één keer seks per maand. Met speeltje, met glijmiddel, het kan en is voor iedereen anders. Maar toch denk ik soms dat de maatschappij er nog niet klaar voor is.”

Elien (34): “Dat zoveel vrouwen niet eens van de kleinste dingen durven genieten, toont aan hoezeer we de voeling met onze sensualiteit missen”

“Als redactrice voor het magazine Flair verdiep ik me al jaren in de vrouwelijke seksualiteit. Voor mij voelt praten over seks, genot en sensualiteit dus heel normaal. Maar mijn job wijst me steeds weer op de feiten: voor heel veel vrouwen is dat helaas nog niet het geval. Natuurlijk hoeft niet iedereen alle details van hun seksleven met anderen te delen en een nachtkastje vol seksspeeltjes te hebben. Maar dat ik in mijn omgeving nog zoveel vrouwen zie die niet eens van de kleinste dingen durven te genieten, zegt naar mijn gevoel veel over hoezeer we de voeling met onze sensualiteit missen. Daarom is mijn eerste advies aan vrouwen nooit om een goede vibrator te kopen of pakweg naar porna te kijken, maar om gewoon te genieten. Van eender wat in het leven en zonder daarvoor iets in de weegschaal te moeten leggen. Gewoon genieten, omdat het kan. Omdat je een vrouw bent. Omdat je zintuigen hebt die er zo goed in zijn. Alleen als we leren om meer te genieten zonder voorwaarden kunnen we dat genot ook beginnen doortrekken in ons liefdesleven.’

Mezelf durf ik wel te omschrijven als een sensuele vrouw. Dat wil zeker niet zeggen dat ik dagelijks of zelfs wekelijks zin heb in seks of over een kast vol seksspeeltjes beschik, maar wel dat ik durf te genieten. Van mijn lichaam, van mijn vrouw zijn, van seksualiteit, maar ook van alle andere dingen in het leven. Dat is voor mij waar seksueel welzijn begint: beseffen dat genot niet iets is dat je als vrouw moet verdienen, maar dat je gewoon mag hebben. Op eender welke dag en zonder voorwaarden. Of je nu hard hebt gewerkt of niet, genoeg hebt gemoederd of niet, een tof lief bent geweest of niet. Door te leren om meer te genieten zonder voorwaarden en jezelf meer genot te gunnen, kan je dat genot ook ervaren in je liefdesleven.”

Kaat (22): “Seks moet niet alle conventionele stapjes aftikken voordat het ‘goed’ is. Het mag beginnen en eindigen waar we zelf willen”

“Ik ben pas mijn biseksualiteit aan het verkennen en merk dat mijn idee over seks hierdoor erg geëvolueerd is. Er is een shift gekomen in waar ik waarde aan hecht en dat ben ik van plan mee te nemen naar toekomstige partners. Seksueel welzijn is voor mij de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Ik heb altijd heel veel geluk gehad met mijn partners. Er werd altijd goed gecommuniceerd en er werden duidelijke grenzen gesteld die langs beide kanten gerespecteerd werden. Al besefte ik wel snel dat ik praten over seks moeilijk vind, zelfs als er ruimte voor wordt gemaakt.

Dat veranderde allemaal toen ik op mijn 21ste doorkreeg dat ik ook op vrouwen val. Of het nu aan de partner lag, aan de nieuwe ervaring of het feit dat ik zelf intussen ouder geworden was en me meer durfde uit te spreken: ik merkte dat de communicatie het allerbelangrijkste werd. Seksueel welzijn is voor mij nu communiceren. Zelfs nu ik opnieuw in een relatie met een man zit, is dat niet meer veranderd. Seks moet niet meer alle conventionele stapjes aftikken voordat het ‘goed’ is. Het mag beginnen en eindigen waar we zelf willen. Dat seks niet meer hetzelfde vanzelfsprekende stappenplan is, maakt het elke keer anders en elke keer weer spannend. Babbelen blijft voor mij nog steeds een struikelblok, maar dit wordt nu ook geuit en zo ontdek ik ook manieren om te communiceren zonder woorden te moeten gebruiken. Dat dit kan, is voor mij het hoogtepunt van seksueel welzijn.”

Hadewig (31): “Je veilig voelen bij elkaar en samen durven te ontdekken: dat is belangrijk voor het seksueel welzijn in een relatie”

“Mijn partner is heel seksueel gericht. Ik geniet uiteraard ook van seks, maar voor mij mogen de aanrakingen soms ook gewoon een vorm van affectie zijn. Het stoot mij af wanneer aanrakingen enkel een seksuele betekenis hebben. Ik vind het belangrijk dat we die gedachten en de gevoelens errond ook kunnen delen met elkaar. Gelukkig kan dit in onze relatie. We voelen ons erg veilig bij elkaar. Zo hebben we al van alles – van posities tot speeltjes – uitgeprobeerd waar we voordien nog nooit aan gedacht hadden. Ook dingen die we vooraf zelfs afstotend vonden. Maar nu blijkt dat we toch avontuurlijk genoeg zijn en ons zo veilig bij elkaar voelen dat we samen durven te ontdekken. Dat is voor mij heel belangrijk voor het seksueel welzijn in een relatie.”



Marlies (26): “Seksueel welzijn is je bewust zijn van wat er allemaal kan, maar dat het ook helemaal oké is om je eigen grenzen aan te geven”

“Ik vind het moeilijk om er een specifieke omschrijving op te plakken. Sowieso wel dat het belangrijk is dat alles met wederzijdse toestemming gebeurt, dat er vrijheid is om te kiezen wat er wel en niet gebeurt. Die vrijheid lijkt me toch een van de fundamenten. Maar dan gaat het altijd om de seksuele activiteit zelf. Hoe ziet seksueel welzijn er dan uit voor personen die veel minder seksueel actief zijn of voor wie aseksueel is?

Net zoals vaak verwacht wordt dat alle vrouwen kinderen willen, lijkt het soms ook vanzelfsprekend dat iedereen altijd seks wil, en hoe meer hoe beter. Voor mij is seksueel welzijn even hard gekoppeld aan het accepteren dat dit niet het geval is, of toch niet bij iedereen. Hoe minder taboes, hoe hoger het psychologisch welzijn gekoppeld aan seks en intimiteit. Dat is wat seksueel welzijn voor mij betekent: voor een groot stuk je bewust zijn van wat er allemaal kan maar dat het ook helemaal oké is om je eigen grenzen aan te geven. Kortom: kennis en acceptatie.”

Seksuoloog Ina Van Ransbeeck (28): ”Drie woorden: genot, grenzen en graag zien”

“Seksueel welzijn houdt voor mij drie woorden in: genot, grenzen en graag zien. Te beginnen bij genot: hoor je het woord ‘seks’, dan is het belangrijk dat dit positieve gevoelens bij je oproept. Eerdere fijne ervaringen, met jezelf of anderen, kunnen daarbij helpen: durf op ontdekking te gaan én je daarbij ook goed te voelen. Seks is een normaal aspect van het leven waarover je je niet hoeft te schamen.

Daarnaast betekent genot ook vrij zijn van pijn en in staat zijn om afleidende gedachten – die de opwinding afremmen – uit te schakelen. Dat mentale speelt namelijk een belangrijke rol bij seksualiteit, net als het durven aangeven van grenzen. Seksueel welzijn impliceert dat je intimiteit kan beleven in een veilige context die je toelaat te vertellen wat je wel of niet oké vindt. Erover kunnen praten en hulp durven vragen wanneer dat nodig is. Maar vooral ook jezelf graag zien. Wil je je op seksueel vlak goed voelen, dan is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in jezelf en je goed in je vel voelt.”