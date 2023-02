Seksspeeltjes voor iedereen: de 4 trends van het moment

Van Upperdare-avonden tot de rekken van de Hema: seksspeeltjes zijn alomtegenwoordig. Naar schatting zal de seksspeeltjesmarkt tegen 2030 dan ook zo’n omzet behalen van 75 miljard euro wereldwijd. Aanleiding genoeg om de trends van het moment samen met enkele experts in een overzicht te gieten.

1. (Nog) meer clitspel

‘De focus op het vrouwelijke orgasme is zonder twijfel de grootste en belangrijkste beweging op de markt de voorbije jaren, zowel solo als tijdens partnerseks’, vertelt Lauren Verweij van Self Studies, een Amsterdamse webshop met een gecureerd aanbod aan seksspeeltjes en andere items voor zelfzorg. ‘Clitorisstimulators staan bij ons dan ook standaard bij de best verkochte speeltjes.’

‘Er zijn ook gewoon meer vrouwelijke ondernemers’, valt mede-oprichter Sarah Mountford haar bij. ‘Enkele jaren geleden was het nog een enorme door mannen gedomineerde markt, er was niets empowering aan. Tegenwoordig zijn er meer bedrijven opgericht door vrouwen, voor vrouwen. Dan komen die ontwerpen natuurlijk van een heel authentieke plek.’

Wie clitorale stimulatie zegt, zegt de laatste jaren luchtdrukvibrator. Van Siska Schoeters’ Satisfyer Pro-kerstkaart tot de originele Womanizer in een ecologisch jasje: het speeltje, dat zoals de naam voorspelt de clitoris stimuleert met luchtdruk, kent wereldwijd een ongezien succes. Merken die geen eigen versie ontwikkelen hinken achter, terwijl anderen het originele ontwerp al volop aan het updaten zijn. ‘The next big thing’, aldus Sarah.

De Sona Cruise van Lelo staat in de top 3 van de meest verkochte items op selfstudies.com © Self Studies

‘Er wordt ook druk nagedacht over versies voor mensen met een penis’, vertelt Rebecca Verreth van online seksshop Loveware. ‘Die bespelen niet de clitoris, maar zijn zo gebouwd dat ze de luchtdrukstimulatie op het frenulum zullen concentreren. Zo zullen nog meer mensen van de sensaties kunnen genieten.’

2. Form and function voor iedereen

Van neutrale kleuren tot ontwerpen waarvan je nauwelijks kan zien wat het juist is: de grens tussen seksspeeltjes en uitgepuurd design lijkt meer en meer te vervagen. Maar heeft het ook echt allemaal een nut, die minimalistische speeltjes van tegenwoordig?

Sarah van Self Studies denkt van wel. ‘Vroeger was alles gewoon fallisch, maar nu zie je zachtere vormen, materialen die mooi in de palm liggen en ontwerpen voor specifieke lichaamsdelen. Bovendien is elke persoon anders: iedereen heeft z’n eigen plezierpunten. Het is net goed dat er zoveel verschillende ontwerpen bestaan.’

‘We kunnen ons inderdaad afvragen of alles altijd een functie heeft, of het vooral esthetisch is’, zegt Lauren. ‘Maar anderzijds: wat is daar mis mee? Iedereen wil toch mooie dingen, en als ze dan ook nog eens functioneel en kwalitatief zijn, dan is het al helemaal mooi. Daarbovenop kunnen veel mensen op die manier gebruikmaken van speeltjes, ze zijn niet enkel voor mannen of vrouwen.’

‘De tijd dat speeltjes uitsluitend op een bepaalde sekse gericht waren, is voorbij’

Daarmee haalt ze een extra argument aan in het voordeel van neutrale(re) speeltjes: zulke ontwerpen zijn doorgaans een pak inclusiever dan de gemiddelde knalroze fallus. ‘We gaan ook meer richting neutrale merknamen en neutrale marketing’, beaamt Rebecca. ‘De tijd dat speeltjes uitsluitend op een bepaalde sekse gericht waren, is voorbij. Het is dan ook vooral wát je ermee doet dat van belang is.’

3. Technologie voor de zintuigen

Het valt op tijdens onze research: tal van speeltjes komen dezer dagen met een afstandsbediening en/of een bijhorende app. Technologie is niet meer weg te denken uit de seksspeeltjeswereld. Zo lanceerde sekstechbedrijf Lovense recent een samenwerking met Bloom, een producent van erotische audioverhalen. Op die manier kan je de speeltjes van Lovense aan de Bloom app syncen en zo wel heel letterlijk opgaan in de verhalen.

Een andere terugkerende trend is het vanop afstand bedienen van speeltjes via je telefoon. ‘Ik denk dat we enkel meer zullen ontdekken’, vertelt Sarah. ‘Het draait uiteindelijk ook om alle zintuigen: het begint en eindigt niet enkel met het speeltje. Mensen reizen voor hun werk, hebben langeafstandsrelaties, ontmoeten elkaar online, … De wereld is meer open, en dat is geweldig.’

Je kan de speeltjes van Lovense ook gewoon kopen in België, maar hier is het nog even wachten op soortgelijke technologische initiatieven. Wel lanceerde luisterboekplatform Storytel recent hun tweede reeks van ‘Oorgasme’, moest je in de tussentijd zelf aan de slag willen gaan.

4. Kleinere voetafdruk, groter plezier

Van materialen tot verpakking: ook de seksspeeltjesmarkt zit in met haar ecologische voetafdruk. Zo werd de beroemde originele Womanizer recent geüpdatet met een 100% afbreekbare versie op basis van maïs, en zag het merk Ohhcean vorig jaar het daglicht. Ohhcean, getipt door Rebecca van Loveware, werd opgericht door Deense speeltjesgigant Sinful en doet exact wat hun naam voorspelt: ze maken seksspeeltjes van gerecycled plastic uit de oceaan. Momenteel bestaat hun aanbod uit drie (blauwe) speeltjes. ‘We zijn zo blij dat we de eerste golf hebben gestart’, klinkt het op hun site. De toekomst ziet er blauwkleurig uit.

‘Er is tegenwoordig zelfs een hele markt voor tweedehands seksspeeltjes’

‘Daarnaast worden de ingrediënten van oliën en glijmiddelen ook ecologisch verantwoorder’, vertelt Rebecca. ‘100% plantaardige en lokale ingrediënten zijn in opmars, ook in onze sector.’ Niet onlogisch als je erbij stilstaat: weinig andere producten komen zo nauw in contact met je meest intieme delen. Je kiest daarom beter voor een biologische ingrediëntenlijst, vrij van parabenen en zaken zoals te veel parfum, glycerine en bewaarmiddelen, zonder al te veel risico voor je natuurlijke pH-waarde.

‘Het is onmogelijk om alles te elimineren,’ geeft Lauren van Self Studies nog mee, ‘maar de sector is er zeker mee bezig. Zo is er tegenwoordig blijkbaar ook een hele markt voor tweedehands seksspeeltjes (lacht).’ Of wanneer recycleren een fetish wordt.