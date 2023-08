Lennie Blockmans, eerste trans kandidate van Miss België: ‘Ik bén mijn transitie niet’

Na de verkiezing van Rikkie Kollé tot Miss Nederland 2023 gaat ook de kroon van Miss België straks misschien naar een trans vrouw. Lennie Blockmans (25) studeert toegepaste psychologie in Antwerpen en dingt midden september alvast mee naar de titel van Miss Antwerpen.

Intuïtie

“Gelukkig zijn begint met luisteren naar jezelf. Dat ik me van jongs af niet thuis voelde in mijn lichaam heeft me letterlijk gevormd: ik heb iets gedaan met dat gevoel en ben op mijn achttiende, na een lange zoektocht, in transitie gegaan. Maar het heeft me eveneens gevormd in de zin dat ik, door mezelf goed aan te voelen en uiteindelijk mijn verwachtingen te overstijgen, vandaag ook op andere vlakken op mijn gevoel en intuïtie durf te vertrouwen en op de goede afloop daarvan. Die stuwende kracht wens ik iedereen toe: luister naar je hart en je hoofd, want niemand weet beter wie je bent en wat je nodig hebt.”

De kern

“Ik bén mijn transitie niet. Mijn expressie, hoe ik beweeg en praat, mijn hele manier van zijn, mijn vrouwelijkheid: dat was er vroeger ook allemaal. Als kind vond ik dat niet echt bijzonder of problematisch – ik werd gepest op school, maar werd thuis vrij opgevoed waardoor ik mezelf kon zijn. Als puber herkende ik me echter steeds minder in mijn lichaam, en in de blik van de buitenwereld, die me als een jongen behandelde. Ik besefte: ik ben anders en daar kom ik niet zomaar mee weg. Toen was er wel een periode dat ik mijn persoonlijkheid het zwijgen oplegde. Maar mijn transitie heeft mijn kern niet veranderd. Het enige verschil met vroeger is dat ik nu bovengemiddeld gelukkig ben.”

Grote ogen

“De verandering die ik wil zien, wil ik zelf zijn. Ja, uiteraard zou ik het fantastisch vinden om op het podium van Miss België te staan in een glitterjurk en die kroon op te zetten. Als kind dweepte ik al met het hele sprookje rond die verkiezing. Maar voor mij gaat mijn deelname over iets dat groter is dan mezelf of die wedstrijd. Dan denk ik aan de representatie van trans personen en het bijschaven van stereotypen en vooroordelen, maar ook aan het creëren van kansen voor anderen. Wat nu al zeker is: er zullen nooit meer zulke grote ogen getrokken worden omdat een trans vrouw meedoet.” (lacht)

Vechtersmentaliteit

“Ik wil niet leven volgens de carwashmethode: je auto op de band zetten, nergens aankomen en achteroverleunen. Dat is misschien verleidelijk als je sowieso jezelf kunt zijn en nergens voor moet vechten. Als je netjes de voorgeschreven weg volgt en je aan voorgekauwde rollen houdt, moet je nergens over nadenken of bang zijn om iets fout te doen, maar dan laat je het ook aan anderen over wat je van je leven maakt. Ik sta niet boven genderideeën of zo, maar ik wil mijn auto wel zelf poetsen, in plaats van me neer te leggen bij de plek die anderen me gunnen.”

Niet miss

“Vrouwen hebben andere katten te geselen dan Miss België. Als je daarop neerkijkt omdat het louter een vleeskeuring zou zijn, heb je duidelijk al een tijdje niet meer gekeken en onderschat je wat vrouwen elke dag over zich heen krijgen. Om beoordeeld te worden op je uiterlijk of afgerekend op je vrouw-zijn, hoef je echt niet aan een missverkiezing mee te doen.”

© Titus Simoens

Prestatiemaatschappij

“Veel boomers hebben geen flauw idee van wat het betekent om vandaag jong te zijn. Jongeren groeien op in heel andere omstandigheden dan zij destijds en toch moeten we precies hetzelfde doen en kunnen. Dat merk je aan opmerkingen als “ze zijn lui” of “ze willen zich er snel van af maken”. Alsof jobs niet meer kwalificaties vergen dan vroeger, de werkdruk niet groter is en een huis kopen niet veel moeilijker is geworden. Ja, mijn generatie kan haar leven en identiteit meer zelf vormgeven. Maar dat is voor velen ook een uitdaging, met veel minder sterke voorbeelden dan in het verleden, en alle mentale problemen vandien.”

Polarisatie

“Het hokjesdenken is nog toegenomen. Op zich is het fantastisch dat steeds meer mensen inzien dat er meer is dan man of vrouw en hetero of homo. Alleen willen we alles wat daartussenin zit ook een label geven. Ik snap dat we de wereld en onze individuele verschillen willen benoemen, maar daardoor rijden we ons vast in polarisatie – je bent het een of het ander – en vergeten we dat mensen op veel vlakken fluïde zijn. Ik weet het, dat is ook een label. Maar het geeft onze complexiteit en veelheid aan mogelijkheden toch al beter weer.”

Representatie

“Je grenzen liggen bij je eigen verbeelding. Met alles wat ik achter de rug heb, denk ik nogal gauw: als je het kunt dromen, dan kun je het doen. Maar alles begint met wat je je kunt voorstellen. Zo had mijn jeugd er anders uitgezien als ik wél voorbeelden had gehad, als de opties voor trans personen wél aan bod waren gekomen op school. Laat mij dus maar zo luid en duidelijk mogelijk vertellen wie ik ben en hoe alles in zijn werk is gegaan – dat kan het voor anderen alleen maar makkelijker maken.”