Kan gen van honderdjarigen ons straks ook verjongen?

Een gen dat ontdekt is bij honderdjarigen blijkt de biologische leeftijd van het hart met tien jaar terug te draaien. Is het anti-verouderingsgen gevonden? De wetenschappers noemen hun ontdekking een “doorbraak” die veel potentieel biedt voor patiënten met hartfalen.

Onderzoekers van de Britse Heart Foundation denken dat bepaalde genen bescherming bieden tegen de veroudering van het hart. In een nieuwe studie tonen ze aan dat een van deze gezonde gemuteerde genen, waarvan eerder is gebleken dat ze vooral voorkomen bij honderdjarigen, cellen kan beschermen.

Het team ontdekte dat een enkele toediening van dit gemuteerde anti-verouderingsgen de aftakeling van de hartfunctie in muizen van middelbare leeftijd afremt. Nog straffer is dat het gen, eens toegediend aan oudere muizen waarvan het hart dezelfde veranderingen vertoont als bij oudere mensen, de biologische klok van het hart terugdraait met een menselijke equivalent van meer dan tien jaar.

Goede genen

“De werking van hart en bloedvaten neemt af naarmate we ouder worden”, zegt Paolo Madeddu van de universiteit van Bristol. “De snelheid waarmee deze veranderingen optreden verschilt van persoon tot persoon. Roken, alcohol en een zittend leven doen de verouderingsklok sneller lopen, terwijl gezond eten en bewegen de verouderingsklok van het hart juist vertragen”, zegt hij.

“Daarnaast kunnen goede genen, die mensen geërfd hebben van hun ouders, helpen om jong en gezond te blijven. Genen zijn letterreeksen die eiwitten coderen. Door toeval kunnen sommige van die letters muteren. Vaak zijn die mutaties onbeduidend, maar in sommige gevallen kunnen ze het gen slechter of beter laten functioneren. Dat is het geval bij het gemuteerde anti-verouderingsgen dat we hier hebben bestudeerd op menselijke cellen en oudere muizen.”

Gentherapie

Honderdjarigen geven hun goede genen door aan hun kinderen, maar de studie heeft nu voor het eerst aangetoond dat een gezond gen van een honderdjarige zou kunnen worden ingezet (via genentherapie) bij willekeurige andere mensen. Die zouden dan dezelfde gezondheidsvoordelen ervaren.

De onderzoekers hopen snel klinische studies op hartpatiënten te kunnen starten.