Kalm aan: de beste meditatieapps volgens neuroloog Steven Laureys

Steeds meer mensen mediteren, en steeds meer mensen maken daarbij gebruik van podcasts, instructievideo’s en apps. Welke kiezen we het best? We steken ons licht op bij neuroloog Steven Laureys.

Steven Laureys schreef al meerdere boeken over de voordelen van mediteren. “Meditatie is goed voor je brein. Dat komt naar voren uit klinische studies omtrent neuroplasticiteit en beschadiging aan het brein door bijvoorbeeld trauma: we zien dat meditatie heel helend kan werken. Maar ook mensen die kampen met chronische stress kunnen baat hebben bij een meditatieritueel.”

Volgens Laureys is het essentieel dat we meditatie een actieve plek in ons leven geven. “We leven in een onzekere wereld, waar de druk om te presteren fel aanwezig is. En hoewel er steeds meer interesse is voor mediteren zijn er nog steeds vooroordelen. Bij meditatie denken mensen al snel aan de boeddhistische monniken, en het in lotushouding zitten” Hoewel dat zeker ook waar is, hoeft meditatie volgens Laureys niet moeilijk te zijn. “Meditatie is een universele behoefte, die je op een heel persoonlijke manier kan invullen en uitvoeren. Je kan het bijvoorbeeld doen tijdens een korte busrit of een warme douche. Daarom zie ik absoluut de waarde in van meditatieapplicaties, voor velen kan het een kostbare en laagdrempelige tool zijn.’”

Veel van die apps kosten wel iets. “Voor mij is dat niets anders dan naar de kapper of dokter gaan,” zegt Laureys, “daar betaal je ook voor. Het is een vorm van mentaal welzijn en voor jezelf zorgen, dat is zijn geld meer dan waard.”

Aanraders

Keuzestress van het enorme aanbod aan meditatieapps? Dit zijn de favorieten van Steven Laureys.

Petit Bambou

“Deze applicatie is momenteel mijn absolute favoriet. De ingesproken taal kan wel een stevig struikelblok zijn voor sommigen: niet iedereen verstaat even goed Engels, anderen verdragen minder gemakkelijk een accent. Petit Bambou is de populairste in Europa en kan je ook in het Nederlands of Vlaams gebruiken. Het fijne aan deze app is dat het verschillende programma’s bevat, die telkens toegespitst worden op specifieke problemen. Zo is er een programma rond het stoppen met roken of slaapproblemen. Ik ben zo’n fan van de applicatie dat ik een tijdje geleden een eigen reeks heb kunnen inspreken, waarin ik de focus les op het openen van de geest door mindfulness.”

Vanaf 4,99 euro per maand. Ben je overtuigd? Ga dan voor het levenslange abonnement voor 240 euro. Petitbambou.com

Headspace

“Headspace wordt wereldwijd massaal gekocht en gedownload. Ondertussen heeft de applicatie een extensie gekregen op streamingplatform Netflix, waar je aan de hand van korte animatiefilmpjes begeleid wordt bij het mediteren. Als je geen probleem hebt met het Engels en een beginneling bent, kan ik deze app aanraden. Je zet het programma op en doet simpelweg wat de stem je vertelt te doen. Als kleine tip wil ik ook meegeven dat je Headspace kan linken aan Waze (gps-applicatie voor je smartphone) waardoor je in de file ook kan mediteren.”

Vanaf 4,83 euro per maand met telkens een proefperiode. headspace.com

Meditation Moments

“Deze app komt uit Nederland en is dus volledig in het Nederlands te verkrijgen. Ook hier wordt er gewerkt met specifieke programma’s en ademhalingsoefeningen. Daarnaast staan er enkele interessante self help luisterboeken op. Als je geïnteresseerd bent in sound healing kan je hier ook je gading vinden.”

Na een proefperiode van tiendagen betaal je 45 euro per jaar. meditationmoments.nl

Moonbird

“Regelmatig vragen patiënten me of ze het wel goed doen, dat mediteren, en hoe ze dat zelf kunnen controleren. Daarom is een wearable, zoals bijvoorbeeld een smartwatch of andere tool, wel een fijn hulpmiddel. Het Belgische Moonbird gaat daar nog een stapje verder in. Het is niet alleen een applicatie op je telefoon, het draait vooral om het bijbehorende toestel dat je in je hand houdt tijdens de oefeningen. Op de app krijg je dan feedback en informatie over je hartfrequentie en ademhaling, wat voor velen een geruststelling kan zijn.”

Vanaf 159 euro. Het toestel is verkrijgbaar in verschillende kleuren en te bestellen via Moonbird.life.