Internationale Dag van de Slaap: 5 podcasts om bij weg te dromen

Ter ere van de Internationale dag van de Slaap zetten we enkele ‘slaapverwekkende’ podcasts in de kijker. Gedaan met schaapjes tellen, deze rustgevende podcasts helpen je ongetwijfeld naar dromenland. Slaapwel!

Verhalen voor het slapengaan

Een verhaal dat wordt verteld zoals je mama of papa het vroeger misschien heeft gedaan. De student Mike van Holsteijn leest elke aflevering op nostalgische wijze een verhaal voor: een selectie van verhalen die hij goed vindt, maar ook eigen werk. Naast het voorlezen, met achtergrondmuziek, geeft hij ook context en analyses.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Mediteren met Steven Laureys

In de aflevering ‘Slaap Lekker’ van onze podcastreeks ‘Mediteren met Steven Laureys’ geeft de neuroloog een boel wetenschappelijke, maar begrijpelijke informatie over slaap. Hij geeft ook tips voor iedereen die beter wil slapen. Een grote tip: loslaten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van meditatie, waar hij het in de voorgaande afleveringen uitgebreid over heeft.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Zandman

Eindig je dag met een straf verhaal. Zandman, een podcast van Radio 1, brengt je een collectie interessante verhalen en weetjes. De podcasts gaan over een brede waaier van onderwerpen en brengen je telkens iets nieuw bij. Bovendien wordt elke aflevering door iemand anders ingesproken en komen er ook veel andere podcastmakers aan bod.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

App: Headspace (Engels)

Aan de hand van ‘sleepcasts’, oftewel slaappodcasts, biedt de app Headspace een groot aantal tips, meditaties, verhalen en geluiden om je beter in slaap te helpen vallen. Laat je door een rustgevende stem meenemen naar een regenachtige dag in een antiekwinkel of vredige lavendelvelden. Geen fan van verhaaltjes? Er is ook een groot aanbod aan slaapmuziek en white noise. Headspace heeft ook heel wat beschikbare tips over slaap en mentale gezondheid op Spotify.

De app download je hier.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Voorlezen uit het woordenboek voor mensen die niet kunnen slapen

De titel spreekt voor zich. In deze podcast gevuld met muziek en woord leest Daavid verschillende – naar eigen zeggen – saaie verhalen en feitjes uit de Van Dale. Zo is er een 20 minuten lange aflevering over het woord ‘eer’, of zelfs eentje over ‘dood’ voor de durvers.