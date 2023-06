Hoe vind je een personal coach die bij je past?

Dit zijn de dingen die je moet weten en de vragen die je moet stellen voor je je tijd, geld en gezondheid aan een personal coach toevertrouwt.

WIE HEB JE NODIG?

Stel vragen

Voor je vol enthousiasme een coach boekt, is een moment van reflectie aangewezen. Wat zijn jouw doelen? Wat verwacht je? Hoe wil je daarbij geholpen worden? “Veel mensen kloppen bij mij aan met de vraag of ik hen kan helpen aan ‘een nieuw lichaam’ of ‘een betere gezondheid’’, vertelt personal coach Jules Robijns. “Maar wat betekent ‘een nieuw lichaam’ voor jou? Is dat een lager vetpercentage? Meer spiermassa? Of wil je verlost zijn van rugklachten? Vlot de trap op kunnen? Dat moet helder zijn voor je samen aan een traject begint.”

Ken jezelf

Een zestigjarige die nooit eerder sportte heeft een heel ander startpunt dan een doorgewinterd loper. Ook op het vlak van voeding, een element dat veel personal coaches meenemen, zijn de verschillen groot. Ga op zoek naar iemand met oog voor jouw gevoeligheden en motivatie. De ene aanpak is niet per se beter dan de andere, het gaat er vooral om dat je ontdekt wat bij je past. “Wie zo snel mogelijk tien kilo wil afvallen, is bij ons niet aan het juiste adres”, legt Katrien Sas van Bibi Fitstudio uit. “In plaats van op gewichtsverlies, focussen wij op de diepere motivatie en innerlijke processen. Voor ons is een traject geslaagd als iemand opnieuw zin heeft om te sporten en zich beter in z’n vel voelt.”

Check kwalificaties

Zoals coach Babette Somers al zei, vraagt haast niemand naar de kwalificaties van een coach. Doe dat zeker wel, adviseert Katrien Sas. “Iedereen kan een T-shirt met ‘personal coach’ erop aantrekken of een trainingsschema opstellen, enkel een goede coach analyseert je bewegingspatroon correct en kan daarop inspelen met specifieke oefeningen.” Ook Jules Robijns hamert op het belang van een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde basisopleiding. “De wetenschap rond sport en voeding evolueert snel. De kennis van tien jaar geleden is niet meer representatief. Ga dus op zoek naar iemand die zich voortdurend bijschoolt.”

Een sollicitatiegesprek

Goede coaches werken met een intakegesprek, dat meestal gratis is. Dat is cruciaal om te kijken of er een klik is. “Wees niet verlegen,” zegt Katrien, “het is belangrijk om tijdens zo’n gesprek eerlijk te zijn over wat je voelt en verwacht.” “Vraag zeker welke kennis de coach zal delen, wat je verwacht op het vlak van training, voeding, communicatie en welke kostprijs daartegenover staat”, legt Jules Robijns uit. “Komt de coach onmiddellijk af met een afgelijnd plan, wees dan op je hoede. Heel persoonlijk zal de begeleiding wellicht niet zijn.”

WAT HEB JE NODIG?

Personal coaching

De duurste variant: hier werk je een-op-een met een trainer. Die analyseert je bewegingen en maakt een sport- en eventueel voedingsschema aangepast aan jouw noden. Dit is ideaal voor weinig ervaren of geblesseerde sporters. Het geeft je de kans om te werken aan specifieke bewegingen en problemen. Voor dit soort begeleiding betaal je al snel 60 tot 100 euro per uur.

Coaching in groep

Als je niet het budget hebt om een personal trainer te betalen, kun je opteren voor small group training, in een groep tot maximaal acht personen. Zo heb je toch je vaste sportafspraak, een gevarieerd schema en professioneel toezicht, zonder dat je er financieel je broek aan scheurt. Veel coaches bieden beide zaken aan en veel sporters stappen over van personal coaching naar coaching in groep zodra ze meer ervaring hebben.

Man of vrouw?

Het geslacht van de coach is uiteraard ondergeschikt aan diens kwalificaties, maar kan een rol spelen. Bij personal training komt er soms lichamelijk contact kijken. Niet iedereen voelt zich daar veilig en comfortabel bij. Bovendien zit het vrouwenlichaam hormonaal anders in elkaar dan een mannenlichaam en ligt de relatie met voeding ook net iets ingewikkelder voor veel vrouwen. Allemaal redenen om eventueel te opteren voor een vrouwelijke coach.

Gewichtsneutraal

Veel coaches pakken op hun Instagrampagina en website uit met indrukwekkende voor- en nafoto’s van klanten. Motiverend voor sommigen, triggerend voor anderen. Wie worstelt met een verstoorde relatie met eten of het zelfbeeld, gaat misschien beter in zee met een coach die gewichtsneutraal werkt. Bij een dergelijke coaching ligt de focus op het verbeteren van conditie, kracht, flexibiliteit, zonder daarbij meteen te kijken naar de impact op je uiterlijk of gewicht.

Functional training

Er zijn enorm veel stromingen in de personal training. Een van de populairste is de functional training. Dat is een methode waarbij er vooral gewerkt wordt aan het verbeteren van bewegingen die ook in het dagelijkse leven nuttig zijn. Denk: geen geïsoleerde oefeningen aan een toestel, maar uitdagende combinaties van verschillende bewegingen. Populaire oefeningen zoals squats en deadlifts vallen onder functional training, maar van zittende toestellen die zich richten op één bepaalde spier blijf je weg.

Online coaching

Dit is vaak een pak goedkoper dan een coach die in het echte leven naast je komt staan en is daarom voor veel mensen aantrekkelijk. Kwalitatieve onlinebegeleiding bestaat wel degelijk, maar wees extra kritisch over de opvolging en de aard van de begeleiding. Je weet dat het goed zit als de coach je vraagt om bepaalde oefeningen te filmen, of toch één livesessie te doen bij de start. Wantrouw kant-en-klare eet- of sportschema’s.

Apps

Er bestaan tal van apps die de ambitie hebben om de rol van coach over te nemen. Een echte coach kunnen ze uiteraard niet vervangen, maar het kan wel handig zijn als je worstelt met motivatie of voor het bijhouden van je statistieken. In sommige apps krijg je bijkomende onlinecoaching van een trainer van vlees en bloed, zo heb je toch een beetje een stok achter de deur. Onder de gratis apps is er Nike Training Club, dat meer dan 100 work-outs aanbiedt, gaande van pittige thuistrainingen tot work-outs met gewichten voor beginners in de gym. Voor wie inzicht wil krijgen in z’n voedingsgewoontes, is My Fitness Pal een geweldige tool. In de gratis versie kun je enkel de macronutriënten ingeven, wie betaalt kan alle bestanddelen van elke maaltijd zorgvuldig bijhouden. In hun bibliotheek zitten ook interessante work-outs met gedetailleerde instructievideo’s. Je kunt de app ook verbinden met andere apps, zoals RunKeeper, wat handig is als je op één plek een overzicht wilt.