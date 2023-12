Historicus Dany Neudt geeft een gezicht aan de Helden van het Verzet: ‘We vragen aandacht voor gewone mensen die ongewone dingen deden’

Historicus Dany Neudt (49) en schrijver Tim Van Steendam (44) vinden het een historisch onrecht dat wij in ons land amper iets weten over het verzet tegen de Duitse bezetter in WOII. Op een zonnig terras in Gent ontstond het idee voor een Twitter-account om onze verzetshelden te eren. Dat groeide dit jaar uit tot een ware multimediacampagne: Helden van het Verzet.

“Ken jij de naam van iemand uit het Belgische Verzet?” vraagt Dany Neudt. “En dat terwijl zo’n 40.000 landgenoten werden opgepakt en 15.000 hun leven lieten. Mijn eigen grootvader was een verzetsman, maar zelf wist ik er ook weinig over. Een hele hap uit onze geschiedenis dreigt verloren te gaan, dus verdiepte ik me in die periode. Ik begon vorige zomer een Twitter-account om elke dag een foto en een korte biografie te posten.

De allereerste post kreeg meer likes dan we verwacht hadden, en de respons groeide verrassend snel. Ik vroeg mijn vriend Tim om me te helpen de verhalen te schrijven. Er kwam een Facebookgroep, een podcast en er verschenen ondertussen al twee novelles. We organiseerden een 48 uur durende herdenkingsmarathon in Breendonk en begonnen met Verzetscafés waar nabestaanden hun verhaal vertellen. We staan achter het idee om van 8 mei weer een officiële feestdag te maken en vinden ook dat er een Verzetsmuseum moet komen. Onze ambitie is eenvoudig: de verhalen bekendmaken. We hebben amper middelen, maar het enthousiasme en de tonnen informatie die we binnenkrijgen, drijven ons verder. Zo stelde Tom Lanoye voor om namen en bio’s voor te lezen in Breendonk.

We vragen aandacht voor gewone mensen die ongewone dingen deden, en raken daarmee een snaar die al lang niet meer bespeeld werd.

Ook de verzetslieden inspireren ons. Zij hadden geen oplossingen, maar besloten in gevaarlijke omstandigheden om toch in actie te komen. Beroepshistorici hebben het verzet bestudeerd, maar in de geschiedenislessen en in de literatuur ligt de nadruk vaak op de collaboratie. Het verzet wordt vaak afgeschilderd als communistisch of als half crimineel. Terwijl het juist opvallend is hoe divers de verzets­lieden waren. Van bedrijfsleiders tot huisvrouwen, van ambtenaren tot tienermeisjes ­– hun moed was indrukwekkend.



Elke dag bezig zijn met die vaak tragische verhalen is zwaar. Verraad, martelingen, strafkampen, executies, we worden geconfronteerd met het slechtste in de mens. Maar het is ook mooi, die zelfopoffering, kwetsbaarheid en kracht. Ik denk dat mensen er daarom zo massaal op reageren. Dit initiatief komt echt vanuit de basis. We vragen aandacht voor gewone mensen die ongewone dingen deden en raken daarmee een snaar die al lang niet meer bespeeld werd. Mensen worden blij van het idee dat je als individu wel degelijk iets kunt doen aan iets wat jij belangrijk vindt.”