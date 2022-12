‘Foert zeggen is de mooiste vorm van mildheid voor jezelf’: de 22 beste inzichten van 2022

Knack Weekend vraagt bekenden wekelijks naar hun kijk op het leven. Dit waren dit jaar hun opmerkelijkste uitspraken.

De beste quote over… humor

‘In humor schuilt verwerking. Als je ergens een grap over kunt maken, wil dat zeggen dat je voorbij een bepaald punt bent.’

Nederlands comedian Jan Jaap van der Wal presenteerde vier jaar lang het satirische Canvas-programma De Ideale Wereld. Hij gaf in mei van dit jaar de fakkel door aan Ella Leyers. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… zelfredzaamheid

‘Je plan kunnen trekken is een sterkte. Hoe goed je ook omringd bent, veel stappen en beslissingen in het leven moet je alleen nemen, niemand kan dat in je plaats doen.’

Sophie Lauwers was vijf maanden directeur-generaal van het Brusselse kunstencentrum Bozar toen ze op 29 mei onverwacht overleed. Ze was meer dan twintig jaar verbonden aan het Brusselse kunstencentrum. Lees het volledige interview hier.

Sophie Lauwers © Jef Jacobs

De beste quote over… creativiteit

‘Niemand wordt beter van de mythes rond creatieve genieën die alles zogezegd uit het niets bedenken. Niemand leeft onder een stolp, waarom vertellen we kunstenaars en modeontwerpers dan dat ze enkel op die manier tot creativiteit kunnen komen?’

Madison Cox is voorzitter van de Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, de stichting die dit jaar uitgebreid de zestigste verjaardag van de oprichting van het modehuis van Yves Saint Laurent vierde. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… volharden

‘Een goed idee is het doorzetten waard. Het begint met jezelf te overtuigen en daarbij moet je kritisch zijn, maar daarna moet je je idee bewa­ken. Mensen rond je proberen vaak met de beste bedoelingen om je idee te verzwakken, en soms geloven ze er zelfs niet in.’

Fotografe Frieke Janssens is bekend van ophefmakende series rond onder meer roken (Smoking Kids) en dronkenschap (Animalcoholics) en stelde dit jaar nieuw werk voor tijdens Foto Knokke-Heist. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… mislukken

‘Vallen en opstaan is geen schande. Als iets mislukt, tast dat je identiteit niet aan. Vergelijk het met een wortel die in de grond zit. Als een steen in de weg zit, zoekt die wortel een andere weg. Als je maar genoeg voeding hebt, kun je verder groeien.’

Pionier van de feministische kunst Anne-Mie Van Kerckhoven (70) vierde dit jaar haar veertigste huwelijksverjaardag en exposeerde in de Zeno X Gallery in Antwerpen. Lees het volledige interview hier.

Anne-Mie Van Kerckhoven © Damon De Backer

De beste quote over… duurzaamheid

‘Mensen mogen gerust wat materialistischer zijn. Opkomen voor het milieu en tegen uitbuiting is nodig, maar omring jezelf dan ook met duurzame en tegen een correct loon gemaakte spullen die je lang kunt gebruiken. Zulke principes gaan snel de deur uit wanneer consumenten een goedkoper alternatief hebben.’

Ontwerper Michaël Verheyden toonde zijn nieuwste designobjecten dit voorjaar in galerie Pierre Marie Giraud in Brussel. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… jezelf overtreffen

‘Voor mij telt alleen de wedstrijd tegen mezelf. Vaak meten mensen zich toch vooral met anderen: als zij maar de snelste, de slimste, de sterkste of de meest bereisde zijn. Dat is een goede manier om teleurgesteld te raken, want er is altijd iemand die beter doet dan jij. Dan overtref ik liever mezelf, in de wetenschap dat niets zaligmakend is.’

Sofie Lenaerts is politie-inspecteur, het gezicht van het verkeersveiligheidsprogramma Kijk uit en de eerste vrouw in de Benelux die de Seven Summits bedwong, de hoogste piek op elk continent. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… het moederschap

‘Op een vliegtuig zet je eerst je eigen zuurstof-masker op voor je je kind er een opzet. Na zes maanden moederschap vind ik dat een mooie leidraad voor het leven. Het is oké om eerst aan jezelf te denken, anders kun je er ook niet voor anderen zijn. Ik wil mijn zoontje alles geven wat hij nodig heeft en met evenveel inzet werken als vroeger, maar dan moet ik zelf ook goed in mijn vel zitten.’

Experte in inclusieve communicatie Hanan Challouki werd dit jaar genomineerd voor Marketing Book of the Year. Lees het volledige interview hier.

Hanan Challouki © Titus Simoens

De beste quote over… zelfzorg

‘Foert zeggen is de mooiste vorm van mild zijn voor jezelf. Als ik ’s avonds geen zin heb om mails te beantwoorden of als ik voel dat de focus weg is, dan doe ik het niet – ’s morgens met een fris hoofd gaat het veel sneller. Op dat vlak kunnen we veel leren van de natuur. Om te overleven moet een leeuw op jacht gaan, maar eerst slaapt hij een dag.’

Gezondheidsexpert en medeoprichter van lifestyleplatform Leadlife Servaas Bingé publiceerde dit jaar zijn zesde boek Het Recept. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… twijfelen

‘Je kunt pas een goed gesprek hebben als je durft te twijfelen. Zelf doe ik dat voortdurend, en ik vind het prettig wanneer anderen zich ook zo opstellen. Met mensen met onveranderlijke zekerheden, die ervan uitgaan dat zij het bij het juiste eind hebben, heb je zelden een boeiend debat.’

Siegrid Demyttenaere is medeoprichter en creatief directeur van het internationale magazine voor hedendaagse cultuur DAMN° en cureerde dit jaar het nieuwe festival Design Fest Gent. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… kennis

‘Hoe meer je leert, hoe minder je weet. Hoe hard je je ook vastbijt in iets, uiteindelijk is je kennis maar oppervlakkig en ondertussen ontgaat veel je.’

Buitenlands correspondent Lia van Bekhoven publiceerde dit jaar haar vierde boek, Klein-Brittannië. Hoe macht en mythe het VK verscheuren. Lees het volledige interview hier.

Lia van Bekhoven © Lorna Milburn

De beste quote over… levenslust

‘Life is not a rehearsal is een prachtig Engels gezegde. Je hebt maar één leven. Haal er alles uit. Elke dag kun je bijleren. Ik kan me niet voorstellen dat ik op mijn sterfbed zeg: het is genoeg geweest.’

Galerist Xavier Hufkens runt drie galerieruimtes in Brussel, waarvan er een dit jaar heropende na een renovatie. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… Walter Van Beirendonck

‘Een look zegt niet noodzakelijk wie je bent. Zeker in zijn jongere jaren zagen mensen Walter als een streng of extravert type, maar het tegen­deel is waar: achter zijn stoere uiterlijk schuilt een zachtaardige en gevoelige man die redelijk verle­gen is.’

Kunstenaar Dirk Van Saene (63) is de levenspartner van modeontwerper Walter Van Beirendonck en gastdocent aan de Modeacademie, die Van Beirendonck tot deze zomer leidde. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… leiderschap

‘Als CEO gaat het niet om je titel, maar om wat je doet. Gewoon op die stoel gaan zitten en de boel van bovenaf besturen: dat werkt niet. Respect van je medewerkers krijg je alleen door samen met hen in de klei te staan.’

Claire Tillekaerts nam dit jaar afscheid van Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen dat ze sinds 2012 leidde. Lees het volledige interview hier.

Claire Tillekaerts © Titus Simoens

De beste quote over… jezelf zijn

‘Als je bang bent om jezelf te zijn, ben je ook bang van het leven zelf. Als homoman heb ik er jaren over gedaan om van die angst af te komen. Zo heb ik bijvoorbeeld nooit een jeugdliefde gehad – als tiener wist ik niet beter dan dat gays in elkaar geslagen werden en een vreselijk leven hadden.’

Antwerps stadgids publiceerde dit najaar zijn nieuwe boek Elixir d’Anvers, over de gelijknamige kruidenlikeur van stokerij FX de Beukelaer. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… de jeugd

‘Jongeren moeten weten dat ze hun eigen visie mogen hebben. Veel succesvolle mensen die ik ken, hebben een sterke eigen mening en zijn niet bang om die te geven. Als je jong bent, kan dat intimiderend zijn.’

Kostuumontwerpster An D’Huys werkt voor theater-, opera- en dansproducties wereldwijd. Als vast lid van het team rond Ivo van Hove werkte ze ook aan diens jongste voorstelling Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… je eigen ding doen

‘Een van de beste dingen die ik ooit gedaan heb, was mijn voorbeelden loslaten. Ik was als kind fan van Hergé en ontdekte rond mijn twaalfde Ever Meulen en Joost Swarte In het begin werkte ik op Sint-Lukas ook met hun klare lijn, maar de docenten lachten daarmee. Sindsdien vertrek ik altijd van schilderijen in kleur, en dat was ijn geluk. Had ik mijn eigen stem niet ontwikkeld, dan was ik nooit zover geraakt.’

Illustrator Tom Schamp pakte dit jaar uit met zijn nieuwste prentenboek, Het vrolijkste en grootste boek van alle voertuigen. Lees het volledige interview hier.

Tom Schamp © Titus Simoens

De beste quote over… ambitie

‘De grootste druk komt niet van de buitenwereld, maar van mezelf. Ik wil mezelf voortdurend overtreffen. Ik kan nooit lang tevreden zijn over een werk, maar dat is gezond. Honderd procent voldaan zijn, geen uitdaging meer hebben: waarom zou je er dan nog aan beginnen?’

Kunstenaar Ben Sledsens stelde zijn vierde solotentoonstelling in de Tim Van Laere Gallery in Antwerpen. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… emoties

‘Door gevoelens te rationaliseren, maak je ze extremer. Als gevoelens me onverwacht in volle hevigheid overvallen, houd ik ze niet tegen. Zo kan het gebeuren dat ik op de trein plots een huilbui krijg, of een lachbui. Ik heb mensen gekend die zichzelf alle gevoel ontnomen hebben. Dat is triest. Ik denk dat zij meer pijn ervaren dan wie zichzelf al eens een huilbui toestaat.’

Wided Bouchrika is copywriter en contentstrateeg en publiceerde dit jaar haar debuutroman Teer. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… de plek waar je thuis bent

‘Je omgeving bepaalt op de een of andere manier de richting die je inslaat. Ik ben als prille tiener van Angola naar Antwerpen verhuisd. Dat heeft me gevormd en talloze creatieve impulsen gegeven. Ik was ook al heel vroeg omringd door een goede, creatieve vriendenkring van jonge mensen met ambitie. Mocht ik morgen naar New York verhuizen, dan zou mijn werk er misschien anders uitzien.’

Bertony Da Silva is stichter en creatief directeur van het streetwearlabel Arte Antwerp. Hij lanceerde dit jaar het tweede deel van een capsulecollectie in samenwerking met het Franse rapperscollectief 667. Lees het volledige interview hier.

Bertony Da Silva © Titus Simoens

De beste quote over… verdraagzaamheid

‘Normaal is altijd relatief. Veel problemen in de wereld beginnen daar: omdat we niet kunnen of willen aanvaarden dat iedereen zijn eigen achtergrond en dus zijn eigen kijk heeft. Waarom kan dat niet gewoon oké zijn? We moeten elkaar niet per se onze eigen levensstijl of mening opleggen.’

Mode-en magazinefotograaf Mous Lamrabat was dit jaar te gast in het Amsterdamse fotografiemuseum Foam met de tentoonstelling Blessings from Mousganistan. Lees het volledige interview hier.

De beste quote over… veerkracht

‘Als het leven je citroenen geeft, maak dan limo­nade. De economische crisis na de val van de Sovjet-Unie, het geweld tijdens de pro-Europese protesten in 2013 en 2014, de annexatie van de Krim: mijn generatie moest er altijd maar het beste van maken. Soms moet je je er gewoon doorslaan, zo goed en zo kwaad als je kunt.’

Venya Brykalin is chef mode van de Oekraïense Vogue en was voorzitter van de jury van de jongste Belgian Fashion Awards. Lees het volledige interview hier.