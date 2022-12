Het eerste Brusselse openluchtzwembad is in aantocht: dit weten we al

Goed nieuws voor Brusselse waterratten: er komt een openluchtzwembad op de site van het voormalige slachthuis in Anderlecht. Dat maakte de Brusselse regering vanochtend bekend.

Na tientallen jaren van droogte zal het nieuwe openluchtzwembad de inwoners van Brussel verfrissing bieden. In de afgelopen twee zomers konden ze al terecht in het Flow, het tijdelijke openluchtzwembad van Pool is Cool, maar de nood aan een permanente zwemplek werd steeds groter. De plannen waren dan ook al even in ontwikkeling maar kregen bij deze officieel groen licht, aldus Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Circulair zwemmen

Het zwemcomplex zal bestaan uit een binnen- en buitenzwembad, dat op het dak komt van het Manufakture-gebouw op de Abattoir-site in Anderlecht. Een doordachte keuze: het nieuwe Manufakture-gebouw is namelijk een multifunctioneel voedselgebouw met circulaire ambities en… tal van koelruimtes. Die zullen in de toekomst voor warmterecuperatie kunnen zorgen in het zwembadcomplex. Gepaard met een spectaculair zicht op de Brusselse skyline, klinkt dat alvast veelbelovend.

© NV Abattoir

De totale kostprijs van het project wordt geschat op 20,2 miljoen euro. De Vlaamse regering zal het project mee financieren. Het concept wordt op dit moment volledig uitgewerkt dus een concrete opleveringsdatum laat nog even op zich wachten. De voorbereidende werken zijn intussen wel opgestart.