Herlees de opvallendste columns uit 2022

Van relatiecrisissen op vakantie tot het afzweren van alcohol: dit waren de opvallendste columns die het afgelopen jaar bij Knack Weekend verschenen.

‘Je beseft dat je relatie erop zit als je wederhelft je in een angstreflex uit een kajak duwt’

Een vakantie mag dan wel als doel hebben om te ontspannen, het plannen ervan is vaak het omgekeerde van ontspannend. Dat ondervond ook columniste Nathalie Cardon. ‘Vallen levenslessen te plannen via een punaise op de wereldkaart? Zelf geloof ik eerder in de transformerende kracht van tegenslag en pech onderweg. Dankbaarheid voor alledaags comfort beginnen cultiveren in een hel van een hotel.’

‘Tussen de Studio 100’s en Disney’s van deze wereld staat de sprookjescultus van de Efteling op eenzame hoogte’

Een bezoek aan de Efteling, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het park, doet journalist Tex Van Berlaer filosoferen over het vaderschap en tegelijk terugblikken op zijn eigen jeugd. ‘Zelfs op de hotelgang speelt een feeëriek deuntje.’

‘Als je vraagt of iemand je nog wil, ben je een vogel voor de kat’

‘Toon uw kwetsbaarheid en gij zult verslonden worden: de wetten van het dierrijk gelden onverkort bij het mensdom’, schrijft columnist Jean-Paul Mulders. ‘Als je vraagt of iemand je nog wil, ben je een vogel voor de kat.’

‘Een man in midlifemodus koopt een sportwagen, een vrouw laat een beugel steken’

Columniste Nathalie Cardon heeft geen winterdip, maar een beugeldip. ‘je weet niet dat het bestaat, tot je het meemaakt’, schrijft ze daarover in een hilarische column.

‘Wie vandaag vlees eet, heeft ook vragen over duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn’µ

Slechts drie procent van de Belgen is veganist, maar toch liggen de boekenrekken vol met vegan kookboeken. Hoe komt dat? ‘Wie vandaag vlees eet, doet dat niet in een ecologisch vacuüm’, schrijft columnist Nathalie Le Blanc. ‘Die heeft ook vragen over duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn.’.

‘Je sexy kleden gaat niet over de lengte van je rok. Of hoe diep je decolleté is’

De Y2K-mode beleefde dit jaar een heuse revival. Toch is er een belangrijk verschil, schrijft modejournalist Ellen De Wolf: ‘Terwijl jonge vrouwen als Britney Spears en Christina Aguilera nog droegen wat hun werd opgedrongen door managers en pr-teams en daar voortdurend om werden bekritiseerd, trekken jonge vrouwen vandaag babytruitjes, minirokken en low rise jeans aan omdat zij het willen. Niet om een mannelijke blik te dienen.’

‘Als drankweigeraar word je automatisch in “het andere kamp” geplaatst’

Steeds meer mensen schrappen alcohol uit hun leven, maar dat maakt het daarom niet evident of makkelijk. Een persoonlijk verslag van columniste Nathalie Cardon: ‘Het leven zonder drank is voorlopig nog niet aanmerkelijk aangenamer. Ze zeggen dat de werkelijkheid harder binnenkomt, maar het is omgekeerd: ik kom zelf harder de wereld binnen. Draai mijn hoofd om op feestjes als wildvreemden me gijzelen met hun verhaal. Roep ‘red flag!’ als iemand het zwaar te pakken blijkt te hebben voor ‘een aantrekkelijke tv-producer die overal huizen heeft’. Bovendien vindt iedereen er iets van wanneer je plots een huisgemaakte icetea bestelt terwijl je te boek staat als Miss Chardonnay. Sommigen interpreteren de zin ‘ik drink niet meer’ als ‘waarom drink jíj nog?’ Weg sfeer.’

‘De wereld beter maken? Begin met genieten van je eten’

Een maand lang at en dronk journalist Eva Kestemont, net als negen anderen, geen ultrabewerkt voedsel. ‘Ik dacht dat ik goed eten en drinken altijd al belangrijk vond, maar tijdens ons experiment bleek eens te meer hoe alles ermee verbonden is, en dat ons voedsel daarom een nog veel belangrijkere plaats verdient dan dat we het vandaag vaak toebedelen.’

‘Vlaamse dorpen hebben absoluut een toekomst’

‘Als steden fijner worden als ze meer op een dorp lijken, waarom waarderen we onze dorpen dan niet wat meer?’, stelt columniste Nathalie Le Blanc naar aanleiding van het boek ‘Onder de kerktoren’. Een pleidooi voor de herwaardering van het dorp.

‘Van vrienden hoor ik dat ze van onder hun donsdeken werken of zich met de zon door hun woning verplaatsen’

Na de oorlog in Oekraïne moet de energiecrisis zowat het meest besproken onderwerp zijn. Toch is designjournalist Amélie Rombouts hoopvol. ‘Als je terugblikt op de laatste eeuwen, was het vaak in crisistijden dat nieuwe gewoontes opdoken en grensverleggende ideeën werden omarmd.’

