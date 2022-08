Grootste Antwerp Pride Parade ooit

Met 65 delegaties is de Antwerp Pride Parade de grootste tot nu toe, zo meldt de organisatie. De parade, die zaterdag rond 14u vertrekt aan het Hessenplein, combineert een positieve boodschap met protest.

De deelnemers van de parade verzamelen vanaf 12 uur aan op het Sint-Jansplein, om vervolgens onder politiebegeleiding naar het startpunt in de buurt van de Paardenmarkt te gaan. Om 14 uur gaat het via het Hessenplein naar de Oude Leeuwenrui en zuidwaarts richtring de kaaien. De organisatie vraagt het publiek om zich goed over het parcours te verspreiden.

Onder de delegaties dit jaar zijn onder meer Politiezone Antwerpen, Opera Ballet Vlaanderen, bijna alle politieke partijen en enkele bedrijven. Om de bezoekers van de Antwerp Pride Parade te helpen afkoelen, voorziet Water-link op vier plaatsen in de stad waterbars met telkens acht kraantjes waar iedereen een flesje kan vullen.

Het “Love United festival” vindt zaterdag plaats op de nieuw aangelegde Scheldekaaien ter hoogte van de Ledeganckkaai en begint om 15.00 uur. Op twee podia zullen er verschillende dj’s draaien. Het feest duurt tot middernacht en de toegang is gratis. Op zondag palmt het “Closing Festival” het grote festivalterrein aan de Scheldekaaien in. (Belga)

Nog tot eind augustus kan je in Antwerpen ook op reis door de stad op zoek naar boeiende portretten van mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap en hun allies. Trail of Stories bestaat uit meer dan vijftien plekken in de stad waar je portretten, gemaakt door fotograaf Noortje Palmers, en de bijhorende verhalen kunt ontdekken. Meer info over het programma van Antwerp Pride via antwerppride.com