In groene buurten worden baby’s groter

In buurten met meer groen ligt het geboortegewicht van baby’s gemiddeld hoger. Dat blijkt uit onderzoek in negen Europese landen.

Het onderzoek door het Barcelona Institute for Global Health gaat uit van een steekproef van 69.683 pasgeborenen. Voor elk van de gezinnen werd gekeken naar de nabijheid en toegankelijkheid van natuurlijke omgevingen zoals groen en ‘blauwe ruimtes’, zoals de zee of een meer.

Daaruit blijkt een verband tussen de nabijheid van die natuurlijke omgevingen en het gemiddeld geboortegewicht. Naarmate de afstand tot de natuur toeneemt, neemt de kans toe op een lager geboortegewicht en SGA (Small for Gestational Age, of een te kleine lengte en/of een te laag gewicht voor de duur van de zwangerschap). Opvallend is ook dat enkel de nabijheid tot de natuur doorslaggevend is, niet hoe toegankelijk die is.

Gezondheidsrisico’s

De resultaten liggen in lijn met eerdere onderzoeken uit verschillende regio’s over de hele wereld, zeggen de onderzoekers, die associaties rapporteren tussen blootstelling van de moeder aan de natuur en een hoger geboortegewicht. Maar de meeste van die onderzoeken waren uitgevoerd in één land met een bepaald klimaat en vegetatietype.

‘Een gezonde groei van de foetus kan het risico op gezondheidsproblemen aanzienlijk verminderen, niet alleen in de kindertijd, maar ook later in het leven’, zegt onderzoeker Maria Torres. ‘Baby’s met een laag geboortegewicht of SGA kunnen bijvoorbeeld een verhoogd risico hebben op groeistoornissen, een lager IQ en vroegtijdig overlijden in de kindertijd, evenals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes op volwassen leeftijd.’