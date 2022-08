‘Ik schrijf als arts natuurtherapie voor’: neuroloog Steven Laureys over de wonderen van buitenlucht

Buitenlucht doet wonderen voor de mens. Trek je schoenen aan, zet een koptelefoon op, trek de deur achter je toe en beluister de nieuwe aflevering van de Knack Weekend-podcast Mediteren met Steven Laureys al wandelend.

We kennen ze allemaal wel: die momenten dat we de zon zien ondergaan met onze voeten in het zand en even aan niets anders denken dan de schoonheid van dat eigenste moment. ‘De natuur nodigt uit tot bezinning’, zegt neuroloog Steven Laureys. Hoe dat precies komt en hoe je dat effect zelfs met een poster van een bos in het midden van de stad kan imiteren, legt hij haarfijn uit in de zesde aflevering van Mediteren met Steven Laureys. Te beluisteren via je favoriete podcast-app of hier: