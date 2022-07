Hoe een stuk chocolade je volledig in het hier en nu kan trekken en je hoofd tot rust kan brengen

In de derde aflevering van Mediteren met Steven Laureys komen we uit ons hoofd en duiken we helemaal in het hier en nu, via onze zintuigen.

Hersenen hebben geen aan-of-uit-knop. Ze zijn continu in de weer, en niet per se met dingen die er op dat moment toe doen. De meeste mensen brengen zo’n 50 à 70 procent van hun tijd door met denken aan zaken die niet gebeuren op de plaats of het moment waar ze zich bevinden. Dagelijks passeren er zo’n 60.000 gedachten in ons hoofd en de grote meerderheid daarvan is eigenlijk te omschrijven als… ballast. Nog wat percentages: 95 procent van de gedachten in je hoofd heb je eerder eens al gedacht, en maar twintig procent van al die gedachten die ons overspoelen is positief.

Helaas bestaat er geen magische oplossing voor die onophoudelijke monologue intérieur. Maar meditatie kan wel soelaas bieden, omdat het een monotone en heel intense taak is voor je hersenen. Door meditatie kan je je beter bewust worden van wat je proeft, ruikt, hoort, ziet of voelt. En op die manier word je in het hier en nu getrokken. Neuroloog Steven Laureys vertelt in deze tweede aflevering hoe dat werkt en – nog belangrijker – hoe je dat zelf kan doen. Duik nu al gerust je snoepkast in, want voor de oefening van deze week heb je een stuk chocolade nodig. Smakelijk!