‘Goed slapen begint overdag’: zo kan meditatie je nachtrust bevorderen (podcast)

De zevende en laatste aflevering van Mediteren met Steven Laureys staat in het teken van iets waarvan we bijna allemaal zeggen dat we het te weinig of niet goed doen: slapen. Want ook op dat gebied is de wetenschap duidelijk: mediteren kan helpen om je slaap te verbeteren. (Ook voor jonge ouders.)

We schenken te weinig aandacht aan slaap. Dat zegt neuroloog Steven Laureys. En dat is volledig ten onrechte, volgens de hersenspecialist: ‘Het is belangrijk om tijd te nemen om te slapen. Dat is geen tijdverlies. Integendeel, tijdens zo’n nacht goede slaap gebeurt er heel veel in je hersenen.’

Toch hebben heel veel mensen er problemen mee. Al zijn er verschillende soorten slaapproblemen met elk hun verschillende oorzaken: vaak is lekker slapen een oefening in loslaten. Daarbij kan meditatie helpen, omdat je erdoor kan leren met wat afstand te kijken naar je gedachten en emoties. ‘Goed slapen begint overdag’, aldus Laureys. Wat volgt, is de laatste aflevering van Mediteren met Steven Laureys, met daarin een heleboel wetenschappelijke, doch bevattelijke informatie over slaap en tips voor mensen die om welke reden dan ook meer wakker zijn dan ze zelf zouden willen.