‘Af en toe stormt het, maar je kan leren surfen op wilde golven’: zo leer je beter omgaan met stress

In de vijfde aflevering van de zomerpodcast van Knack Weekend praten we met neuroloog Steven Laureys over een van de belangrijkste redenen waarom veel mensen beginnen met mediteren: stress.

Hersenen zijn turbomachines, die niet van stoppen weten. Dat is natuurlijk heel nuttig als het aankomt op zaken die ons overleven bepalen, maar ook wel een beetje jammer als het gaat over iets als stress. Dat is nochtans een basisfunctie van ons brein: zelfs bij comateuze patiënten is het gebied in de hersenen dat angstgevoelens uitstuurt actief. Ook al heeft stress een perfect aanvaardbare biologische reden, we ervaren er vandaag vaak negatieve gevolgen van. Maar er is iets wat je kan doen om meer vat te krijgen op die hersenactiviteit: mediteren.

Er is geen aandoening die niet verergert door stress, maar gelukkig is er ook geen stressgerelateerd probleem dat je niet kan verbeteren met meditatie. Neuroloog Steven Laureys vertelt wat de wetenschap al ontdekte en hoe jij daar profijt uit kan halen.