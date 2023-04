Ademhalingsoefening: zo help je je middenrif te ontspannen

Het zelfhulpboek ‘Adem in adem uit’ van de Schotse Stuart Sandeman is in de Angelsaksische wereld een echte bestseller. Het werd nu ook vertaald naar het Nederlands en ligt in de winkels vanaf 5 april. Wij mogen een oefening delen uit het boek. Lees ook hoe Sandeman de kracht van ademhalen ontdekte nadat hij zijn vriendin verloor aan kanker.