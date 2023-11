Getuigenissen gezocht: hoe heeft Knack Weekend het verschil gemaakt in jouw leven?

Knack Weekend wordt 40 en dat danken we helemaal aan jullie, onze trouwe lezers. We zijn dan ook heel benieuwd hoe jullie ons blad al die jaren ervaren hebben, wat het jullie gebracht heeft, welke rubrieken of ideeën bijbleven.

Maakte je een onvergetelijke reis dankzij ons? Scoor je nog steeds met dat ene recept dat je ooit uitknipte? Gaf je je huis of jezelf een nieuwe look, geïnspireerd door een artikel met handige tips en mooie foto’s? Welke uitspraak van een geïnterviewde zette je leven op een ander spoor?

We horen het graag. Een selectie van jullie inzendingen publiceren we in onze speciale feesteditie van 29 november. Je verhaal anoniem opsturen kan ook.

Lang zullen we leven, lang zullen jullie lezen, bedankt om elke week weer op post te zijn.