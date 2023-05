Duizenden deelnemers verwacht voor Brussels Pride met als thema ‘Protect the Protest’

Zowat 150.000 mensen worden zaterdag 20 mei in de straten van Brussel verwacht voor de Brussels Pride. Het gaat om een bijzondere editie. Ze staat in het teken van de 20ste verjaardag van het homohuwelijk in ons land. Met de legalisering op 1 juni 2003 was België wereldwijd het tweede land dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde, na Nederland.

Voor deze 26ste editie koos de organisatie “Protect the Protest” als thema. Dat is een slogan waarmee Amnesty International zijn schouders zet onder het recht op betogen in regimes die demonstraties de kop indrukken. “De Belgische LGBTQIA+-beweging weet hoe cruciaal het recht op verenigen en vrije meningsuiting zijn om vooruitgang te boeken. Die rechten moeten dus worden toegekend of overeind blijven, in België, in Europa en in de hele wereld”, benadrukken de organisatoren.

Volgens het observatorium voor ongelijkheid is homoseksualiteit verboden in 69 landen. In elf daarvan staat de doodstraf op homoseksuele relaties. De afgelopen weken vonden al verschillende acties plaats, zoals de Mini-Pride, tentoonstellingen in de musea en gebouwen die werden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag.

Veilig

Zaterdag biedt de “Pride Village” onderdak aan een honderdtal verenigingen en partnerorganisaties. Er worden ook “Safer Pride”-zones afgebakend om misplaatst of aanstootgevend gedrag te signaleren. Vorig jaar kon de Pride voor het eerst opnieuw plaatsvinden na twee jaar uitstel wegens corona. Toen zakten meer dan 120.000 deelnemers naar de hoofdstad af.

Surf naar brusselspride.eu voor meer info en het programma.