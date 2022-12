Dit zijn de opvallendste beelden uit 2022

Van de Queen die gezellig aan de thee nipt met beertje Paddington tot het rode jumpsuit van Thimothée Chalamet: een overzicht van de opvallendste beelden uit 2022.

Kleur bekennen

Na Russische inval in Oekraïne op 24 februari draaide men overal ter wereld blauwe en gele lampen in om bekende gebouwen in de Oekraïense kleuren op te lichten als teken van steun en als protest tegen de inval.

(c) Getty Images

NFT

Zowel wereldsterren als gereputeerde veilinghuizen bieden honderdduizenden dollars om een NFT of non-fungible token van een apenportret van de Bored Ape Yacht Club te kopen.

(c) Getty Images

Ontroerend theekransje

De hele Britse natie, en eigenlijk de hele wereld, is ontroerd wanneer Koningin Elizabeht II in het voorjaar van 2022 voor haar platinum jubileum Beertje Paddinton op de thee uitnodigt en bekent dat ze – zoals hij onder zijn hoed – in haar handtas altijd een boterham met marmelade bij zich heeft. 8 september overlijdt de 96-jarige Queen.

(c) YouTube

Heard VS Depp

Een geëmotioneerde Amber Heard op het fel gemediatiseerde proces tussen haar en haar ex-man Johnny Depp, die ze beschuldigt van huiselijk en seksueel geweld. De rechtszaak verdeelde de wereld in twee kampen, die online druk met elkaar discussieerden over wie al dan niet gelijk had.

(c) Amber Heard

Recht op abortus

Deze zomer werd Roe VS Wade, of het recht op abortus, teruggedraaid in een tiental staten in de VS. Er volgen protesten in de hele VS, er komt een solidariteitsgolf uit anderen staten op gang en het wordt een belangrijk thema bij de tussentijdse verkiezingen.

(c) Getty Images

Iconisch modemoment

Reality-ster Kim Kardashian verscheen op het jaarlijkse Met Ball in de iconische jurk die Marilyn Monroe droeg toen ze ‘Happy Birthday, Mister President’ zong in 1962. Een stunt met evenveel voor- als tegenstanders.

(c) Getty Images

Klimaatactivisme in de kunstwereld

In navolging van de Mona Lisa, die een taart in het gezicht kreeg, lijmen klimaatactivisten zich in juli vast aan beroemde meesterwerken van Botticelli, Leonardo Da Vinci en Van Eyck.

(c) Getty Images

Streep door de rekening

Elf jaar en 107 miljoen euro kostte de renovatie van het KMSKA, maar eind september opende het museum opnieuw de deuren. Na een druk eerste weekend blijken de witte glanzende vloeren echter al vol zwarte strepen te staan. Net als in de gemiddelde turnzaal wordt aangeraden om schoenen met witte zolen te dragen.

(c) Getty Images

Lak aan stereotypes

Op de wereldpremière van de film Bones and All in Venetië haalde Thimothée Chalamet alles uit de kast. Hij verscheen in een licht glinsterend, rood jumpsuit met een haltertop en een blote rug, een ontwerp van Haider Ackermann. De beelden gingen de wereld rond en Chalamet oogstte lof over zowel zijn zelfvertrouwen als z’n persoonlijke stijl.

(c) Getty Images

Opvallende samenwerking

In augustus pakt Balenciaga uit met een handtas die leek op een vuilniszak, in oktober komt het op de proppen met een tas in de vorm van een chipszak. De samenwerking met Lay’s komt er – zoals de echte chipszakken – in geel, rood en blauw.

(c) Instagram / Demna Gvasalia

Strategisch schaakpartijtje

Voetbalvedetten Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zitten gezellig een potje te schaken. Een koffer van het luxemerk Louis Vuitton doet strategisch dienst als schaakbord. Daags voor de start van het controversiële WK werd dit campagnebeeld gelost op Instagram, waar het intussen al meer dan zes miljoen likes verzamelde.

(c) Annie Leibovitz

Futuristische skyline

De Antwerpse Boerentoren krijg een make-over. Nieuwe eigenaar Fernand Huts kiest voor het ietwat puntige, futuristische ontwerp van Daniel Libeskind dat de skyline van de stad zal veranderen. Dat wordt niet overal op gejuich onthaald.

(c) Daniel Libeskind

Plagiaat

De Guess-winkel in Regent Street in Londen ziet zich genoodzaakt de deuren een dag te sluiten nadat Banksy via Instagram Winkeldieven heeft opgeroepen om het filiaal te bestelen. De reden? Het Amerikaanse modemerk gebruikt in z’n nieuwe collecties prints van Banksy, maar vergat volgens de graffiti-kunstenaar toestemming te vragen.

(c) Reuters

Spray-jurk

Topmodel Bella Hadid krijgt tijdens de show van Coperni live een jurk opgesprayed. Een stunt die wereld rond ging en op zowel gejuich als kritiek onthaald werd.

(c) Getty Images © Getty Images

Revenge dress

In het vijfde seizoen van The Crown maakte prinses Diana haar opwacht in de befaamde revenge dress: een korte, zwarte jurk die ze droeg vlak nadat Charles zijn ontrouw publiekelijk bekende. Prompt beleefde zowel de term als het mode-item een ware revival.

(c) Getty Images

Protestkapsel

Als reactie op de dood van de 22-jarige Masha Amini in september knippen vrouwen in Iran – en elders in de wereld – massaal hun haar af uit protest tegen de strenge regels van de religieuze politie.