De meest spraakmakende opinies van 2022 op Weekend.be

Van boeren langs borstvoeding tot greenwashing: deze opinies over leven in 2022 doken op in ons lijstje van meest gelezen stukken.

‘De “duurzame” collectie van Shein is een schoolvoorbeeld van greenwashing’

Ultra fast fashion-speler Shein lanceerde een ‘duurzame’ collectie. Het merk stelt dat het hiermee wil deelnemen aan de circulaire economie. Is dit gegrond? ‘De communicatie van Shein blinkt uit in vaagheid en schreeuwt greenwashing,’ schrijft journalist Lotte Philipsen.

‘Meer, sneller, goedkoper: onze boeren zijn het beu en haken af’

De strubbelingen tussen boeren en retailers worden op de spits gedreven, en daar zullen we uiteindelijk allemaal de dupe van worden. Dat zegt Katrien Verbeke, ex-sustainability manager van Delhaize, sociaal onderneemster en oprichtster van Let Us (cocreate the foodture).

‘Waarom ik de crèche van mijn kind aanmoedig om te sluiten op 5 oktober’

De kinderopvang plant een actiedag op 5 oktober. Het zou de zoveelste sluiting op enkele jaren tijd met zich kunnen meebrengen, maar journalist en moeder van twee Eva Kestemont kan er niet boos op zijn. Integendeel.

‘Hoe komt het toch dat je niets kan delen over borstvoeding zonder dat iemand zich gekwetst voelt?’

Tijdens deze Week van de Borstvoeding maakten Nelle Pauwels en Cindy Coppens van borstvoedingsorganisatie La Leche League zich op voor heel wat verontwaardigde opmerkingen. ‘Maar op foto’s van een gelukkig koppel reageren we toch ook niet massaal met uitspraken als ‘single zijn is ook helemaal oké!’?

Verbeter de wereld, begin in je keuken © Getty

‘Verander de wereld, begin in de keuken’

Parlementslid Barbara Creemers verslond Weet Wat Je Eet, de reeks van Knack en Knack Weekend over ultrabewerkte voeding. ‘Er bestaan alternatieven voor de golf aan burn-outs en klachten over mentale en fysieke gezondheid. Het uitgangspunt om van voedsel te vertrekken, is daarbij een uitgelezen uitgestoken hand.’

‘Welkom in Antwerpen, waar we slachtoffers van seksueel geweld uit ons café gooien’

‘Het is een misvatting dat beschuldigingen van seksueel geweld vaak leiden tot een verpest leven van de vermeende dader. In de realiteit is het helaas eerder de persoon die naar buiten komt als slachtoffer die de meest giftige reacties krijgt.’ Dat zegt Sophie Van Reeth, vormingsmedewerker bij PUnT. vzw en ervaringseskundige.

‘Het zelfvertrouwen van een plus size-persoon wordt steevast onderwerp van het publieke debat’

‘Body positivity en het prediken van self love zijn trends waar niet iedereen met een maatje meer mee geholpen is. Net wie een positieve mindset rond z’n lichaam het hardst nodig heeft, blijft weer maar eens aan de zijkant staan’, schrijft Wysam Nassiri, masterstudent journalistiek aan de VUB.

‘En de pandemie op ons bord dan? We bepalen lang niet altijd zelf wat we eten’

Met zijn organisatie Eatmosphere ijvert Steven Desair voor een eerlijker voedselsysteem, van boer tot bord. Dat is in deze tijden meer dan ooit nodig, klinkt het, want slechte voeding veroorzaakt chronische ziekten, die bovendien een besmetting met covid-19 erger kunnen maken. ‘Het beleid moet de teugels van Big Food in handen nemen.’

‘Bio is vandaag de duurdere optie, moet dat niet omgekeerd?’

Dat boeren moeten betalen om een biolabel op hun producten te kunnen zetten, is de wereld op zijn kop volgens Louis De Jaeger. ‘Agro-ecologie moet dé norm zijn voor een landbouw waar de boer genoeg verdient, de producten bruisen van leven en smaak en de landschappen een streling zijn voor het oog.’

Een beeld uit de veelbesproken trailer van de nieuwe film The Little Mermaid. © Disney

‘Een zwarte zeemeermin is helemaal niet vergezocht’

De onthulling van de nieuwe The Little Mermaid-trailer is niet ongemerkt voorbij gegaan. Zarissa Windzak van de inclusieve kinderwebshop Cargo Confetti verklaart graag waarom de kritiek weinig steek houdt en waarom deze film net toegejuicht moet worden. ‘Helden en heldinnen in films en boeken kunnen en moeten meer zijn dan alleen wit, hetero en slank.’

‘Nee, meer veggie opties tijdens de Gentse Feesten sluiten een spitburger als avondsnack niet uit’

De Stad Gent besliste om het aanbod van de helft van de vergunde eetstanden vegetarisch te maken. Dat nieuws ging niet bij iedereen even vlot binnen. ‘Hoe gaan we ooit de klimaatopwarming terugdringen als mensen al op hun achterste poten gaan staan door een – sidder en beef – iets groter vegetarisch aanbod?’, schrijft journalist Lotte Philipsen.

‘Menopauzeklachten worden te vaak geminimaliseerd of toegeschreven aan stress’

‘77 procent van de Belgische vrouwen geeft aan dat hun levenskwaliteit achteruit is gegaan sinds de menopauze. Hoe komt het toch dat hier zo weinig aandacht voor is?, vragen cd&v-Senatoren Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem zich af op Wereld Menopauzedag.

Daryl McCormack en Emma Thompson in Good Luck to You, Leo Grande © Searchlight Pictures

De film ‘Good Luck to You, Leo Grande’ is zalvend voor het zelfbeeld: ‘We zitten collectief te veel in met rolletjes, rimpels en andere onzekerheden’

De tragikomische film Good Luck to You, Leo Grande gaat over seks, zelfliefde en een complexe relatie met je lichaam. Onderwerpen die veel teweegbrachten bij journalist Lara Laporte.

‘Geen bijdrage aan de samenleving? Kindvrije mensen denken juist wel aan de volgende generaties’

Na het lezen van een artikel over hedendaags moederschap kruipt Nathalie De Graef in haar pen. Zij stelt graag het eenzijdig beeld van kinderloze mensen bij.

‘Jawel, de toename van het aantal keizersneden is wél zorgwekkend’

Vroedvrouw en oprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte Sophie Van Cauwelaert blijft na het lezen van een rapport over keizersneden in België achter met heel wat vragen. ‘We mogen gerust kritischer zijn over de ‘medische indicaties’ die naar een keizersnede leiden.’

